Cubren murales con propaganda de la morenista Andrea Chávez

Ciudad Juárez.- El muralista Arturo Damasco evidenció ayer, a través de sus cuentas oficiales en redes sociales, que tres murales de su autoría y de los artistas internacionales Guim Tió y Pixel Pancho fueron cubiertos con pintas de propaganda política a favor de la diputada morenista Andrea Chávez.

Las obras realizadas desde 2015 y dañadas por la pinta de la legisladora en la que promociona su casa de enlace, se encuentran frente a la glorieta de entrada en Anapra.

“Me pone un poco triste porque era un mural muy emblemático, con artistas de peso internacional. El mural iba para 10 años intacto, sólo poco gastado por el sol, pero seguían en pie”, comentó Damasco a El Diario.

Luego, por la tarde de ayer en un recorrido, se observó que las pintas de la legisladora fueron borradas con pintura blanca, dañando en su totalidad los murales y dejando las paredes en blanco.

Los murales surgieron luego de una invitación a los tres artistas de parte de un colectivo de artistas locales para impartir talleres y embellecer la zona en 2015 como parte de una nueva expresión de arte urbano, explicó el cineasta Jon Herrera, quien también participó en esa actividad y actualmente vive en la zona.

“Este hecho ejemplifica un problema más grande, mucha de la motivación era crear esa conexión de sentido de pertenencia de lo que representa mi ciudad. Cuando se le quita ese peso con algo tan sencillo como una promoción política, lo desmeritamos y lo empañamos”, consideró.

El artista de origen venezolano agregó que “al momento de que nosotros como ciudad no sabemos identificar una obra de arte refleja una desconexión que no permite que terminemos siendo reconocidos”.

El tratamiento que se le dio a las obras, primero al ser cubiertas con propaganda política y luego borradas en su totalidad, indignó a la comunidad artística de esta frontera.

Otra más de la legisladora

En junio, la legisladora morenista se vio envuelta en varios escándalos mediáticos que iban desde el uso personal de un vehículo blindado, fotografías en las que se podía identificar a miembros de su familia en un avión privado particular para acudir a su informe legislativo.

Chávez señaló que fue su familia quien pagó el avión y no se hizo con recursos públicos, por lo que no debe explicaciones de ello. Cuestionada también sobre los actos anticipados como la colocación de espectaculares, señaló que ya se deslindó de ello ante las autoridades correspondientes, pues no están a su nombre.