Cubren con piedras jardineras abandonadas

Carlos Sánchez / El Diario de Juárez / Uno de los trabajos dejados a la mitad

Ciudad Juárez— Las jardineras que pretendía construir el Fideicomiso de Puentes Fronterizos en la colonia Ex Hipódromo quedaron solamente en pozos que luego fueron tapados con piedras y abandonados, causando molestias a los vecinos y provocando peligro para personas con discapacidad.

En los cruces de las calles 2 de Abril, Brasil y 18 de Marzo se observan los socavones de las esquinas y todavía algunas mantas de oposición al proyecto por el que, sólo en ese sector, se firmó un contrato por 17 millones de pesos, de acuerdo con archivos oficiales.

“Dejaron de trabajar y nunca pudieron cumplir con los requisitos que el comité de vecinos les solicitó; sólo llenaron los hoyos con piedras y ya no volvieron”, dijo Gerardo Beltrán, un vecino de la calle 18 de Marzo.

Refirió que ahora las esquinas representan un peligro para personas con discapacidad y adultos mayores, pues ya no se puede cruzar por ellas, sino que hay que bajar la calle antes, exponiéndose al paso de vehículos.

A mediados de enero de este año, colonos de la zona se opusieron al avance de las obras, puesto que señalaron que nunca se consultaron y personal del fideicomiso sólo llegó a pedir que movieran sus vehículos de las esquinas. En atención a medios de comunicación, señalaron también que la entidad paraestatal nunca mostró permisos municipales para abrir el pavimento.

Hoy, dos meses después, el titular del Fideicomiso, Sergio Madero, sigue sin responder solicitudes de información de El Diario respecto a que las obras se detuvieron. Se desconoce el motivo real por el que ya no continuaron y qué pasó con el contrato por 17 millones 900 mil 711 pesos que firmó con la empresa Gema Constructora por la construcción de 31 jardineras en esta colonia, según el convenio FFPC/CO/020/2020.

“En una ocasión vino una camioneta, me imagino que del encargado. Estuvieron en la esquina tomando medidas, pero ya no volvieron… Yo les pregunté qué iba a pasar con el estacionamiento, ya no podíamos poner nuestro auto, y me respondieron: ‘ese no es nuestro problema’”.

En total, el Fideicomiso dispuso el año pasado más de 71 millones de pesos para la construcción de jardineras en toda la ciudad, desde el Centro hasta el área de “Las Torres”, en el suroriente. (Javier Olmos)