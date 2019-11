‘Cuatro bendiciones maravillosas’

Daniela y Mario buscaron durante cuatro años poder formar una familia, un proceso que aseguran fue difícil. Sin embargo, como si la vida lo supiera, sus cuatro hijos llegaron al mismo tiempo, pues en siete meses y medio se convirtieron en padres de una niña y tres niños.

Los cuatrillizos nacieron el miércoles en el hospital de zona número 35 del Seguro Social en esta ciudad, convirtiéndose así en el primer nacimiento de este tipo en ese nosocomio.

“Son nuestros primeros hijos, estábamos esperando desde hace cuatro años tener la oportunidad de tener un chamaquito y vaya que fue una bendición de cuatro de una vez”, mencionó Mario Arturo Vela Talamantes, padre de los bebés.

En el hospital donde sus hijos y su esposa Daniela Sarahí Molinar se encuentran en recuperación, Mario narró cómo fue para ellos recibir la noticia de que serían padres de manera cuádruple.

“Desde el primer año que nos casamos nos esperamos un poco para terminar nuestras escuelas, somos egresados de la UACJ y queríamos establecernos un poco en lo económico; cuando decidimos tener hijos, el primer año estuvimos batallando, el segundo igual, el tercero también y hasta el cuarto tomamos la decisión de ir con médicos para atendernos para poder tener hijos”, mencionó.

Fue así que acudieron con un médico que les recomendaron en el Hospital Ángeles y quien llevó a cabo un tratamiento de fertilidad, y en un lapso de un año tuvieron resultados positivos.





Recibió la noticia en su cumpleaños

Mario dijo que ese día acudió con Daniela al ultrasonido que les cambió la vida

“Lo que quería saber era que iba a ser papá, fue una emoción repentina, fue en mi cumpleaños, cuando fuimos al ultrasonido y nos dijeron que eran cuatro nos quedamos callados pero de la emoción fue un sentimiento feliz, fue ahí cuando despertaron nuestras emociones como padres que es una sensación única en la vida, no se ve a diario esto, yo tampoco lo esperaba pero de cuatro niños es maravilloso”, comentó entre risas.

Los bebés nacieron el miércoles a las 9:00 de la mañana, tanto ellos como su madre se reportan en condiciones óptimas de salud.

Pesaron 2 kilos con 100 gramos, 1.800 kg, 1.700 kg y 1.600 kg, “están en muy buen tamaño para ser cuatrillizos, era una situación riesgosa, al parecer todo salió perfecto, estamos muy felices, muy contentos porque la atención para mi esposa y para los niños fue muy buena, confiamos mucho en ellos y sobre todo en Dios”, dijo Mario.

Después de que el embarazo, que fue considerado de alto riesgo, tuvo un resultado exitoso, se espera que los bebés tarden entre una semana y 15 días en ser dados de alta, dijo Mario.

“No los he podido cargar porque el personal médico me dio instrucción de que hay que recuperarlos un poquito, los he podido ver, he estado con ellos, el personal médico se ha portado excelente conmigo y es una sensación maravillosa poder verlos, quiero abrazarlos pero espero yo que se recuperen y ahora sí poderles dar sus besitos”, expresó.

Asegura que ahora él, de 30 años de edad y empleado del IMSS, así como su esposa Daniela, de 25 y enfermera de profesión tendrán un verdadero reto, que es sacar adelante a su numerosa familia, por lo que además ahora ella se dedicará a ser ama de casa.

“Desde el automóvil, cómo los vamos a mover, cuatro portabebés, cuatro de cada cosa, ahora sí pensar de cuatro, voy a tener que trabajar doble, toda ayuda que nos están dando estamos recibiéndola, no hay nada que se les pueda negar a estos pequeñitos porque ellos son los que lo van a recibir, pero sí son cuatro pañales, cuatro biberones, entonces es un reto muy difícil pero yo como padre tengo que tenerlo en cuenta, trabajar duro para que ellos salgan adelante, pero realmente son cuatro bendiciones maravillosas, mencionó.

Previo a que nacieran los bebés, recordó que tuvieron cuatro baby shower, uno para cada bebé.

La niña se llamará Elena Lucía y los niños Eithan Daniel, Alan Samuel y Arturo.

“Yo estaba esperando cuatro niñas, yo desde el día que me dijeron qué quería yo quería niñas, pero cuando salieron tres niños dije ‘ya alguien va a seguir mis pasos’ y la niña va a ser la consentida, pero mis hijos ninguno va a ser más querido que otro, todos van a ser por igual”, concluyó. (Mayra Selene González)