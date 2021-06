Cuatro apagones consecutivos en El Pronaf

El Diario de Juárez

En un lapso de 20 minutos, después de las 15:00 horas, se han registrado cuatro apagones de electricidad en la zona Pronaf.

Juan Salazar quien junto con su familia se encontraba en el cine ubicado en Plaza de las Américas, dijo que tuvieron que salirse de la sala sin terminar de ver la película.

“Se fue la luz debido a que comentan ellos que no es cuestión de ellos sino es cuestión externa de la CFE y de hecho aquí en el centro comercial también se está yendo la luz seguido y hasta que no se resuelva eso van a apagar sus sistemas porque también se les dañan sus aparatos y ahí están ahorita batallando porque no saben cómo les puede afectar todo eso”, mencionó.

Dijo que junto con su esposa y sus hijas salieron a hacer tiempo a la plaza para ver si se soluciona el problema debido a que el dinero no se los regresará porque tampoco es culpa de la empresa y les indicaron que les toman en cuenta el mismo boleto para terminar de verla.

Comerciantes de la plaza mencionaron también que los apagones constantes les dañan sus equipos, ya que son uno tras otro y por segundos.

Se buscó la versión de la Comisión Federal de Electricidad a través del responsable de Comunicación en la Zona Norte, Víctor Barba, pero solicitó que se le envíe un correo electrónico para dar respuesta.