¿Cuánto tiempo más nos preguntaremos si somos la próxima?

Chihuahua.- El asesinato de la universitaria juarense Dana Lizeth Lozano Chávez ha impactado a nivel internacional, dando pie a manifestaciones de repudio a la violencia misógina que se vive no sólo en México, sino en otros países de Latinoamérica donde los feminicidios son cosa de todos los días.

A través de las redes sociales, ciudadanos de Ecuador publicaron mensajes alusivos al tema y aseguraron que llevarían a cabo acciones concretas de repudio en donde el nombre de Dana estaría presente.

“Leí que Dana Lizeth Lozano Chávez, quien fue asesinada hace un par de días en Ciudad Juárez, dijo algo así como 'si algún día me matan, quiero ser la última'. Mañana tendremos en Quito, Ecuador, acciones de repudio a los feminicidios en donde tendremos muy presente a Dana Lizeth, entre otras víctimas de feminicidio en México, Uruguay, Argentina, Ecuador y en general en toda Latinoamérica. Hace mucho que tengo asco. Rabia. Desesperanza. Tristeza.

Mañana será día de rendir memoria acá pero también de acompañarnos y sentirnos. Cuánto tiempo más seguiremos preguntándonos si seremos las próximas, cuánto más preguntaremos 'qué podemos hacer', cuántas veces más sostendremos este coraje en las manos con la impotencia en el pecho, la frustración y el miedo?

A mí no me importa en este momento si Dana fue buena alumna, excelente lectora de literatura. Eso no hace que este crimen cometido contra ella sea más atroz.

No vayamos por ahí con ese discurso que luego se presta a dividirnos a nosotras las mujeres de nuevo entre ser 'buenas víctimas y malas víctimas'.

Ninguna muchacha ni mujer merece, merecemos esta misoginia. #NiUnaMas #AltoaLosFeminicidios”, manifestaron.

En este contexto, Arturo Limón –psicólogo social-, cada vez es más común los perfiles patológicos de quienes no sabiendo cómo resolver sus problemas de forma racional, usan la violencia con ese fin.

“Vuelve a aparecer la lotería de la muerte. Este hecho es una condición lamentable porque es la vida de una joven pero peor aún porque cada vez se revela más un perfil patológico de quienes no sabiendo resolver sus problemas de forma racional usan la condición de la muerte para deshacerse de los demás.

El enfermo que obra con la patología supone que el problema para él está resuelto, considera cancelada la situación mientras que lo que realmente cancela es la vida de una persona que tenía proyectos, propósitos, etc. Lamento mucho la muerte de esta joven porque soy profesor y aunque no la conocí, el simple hecho de estar en la juventud nos habla de que tenía toda la potencialidad para crearse un futuro, despuntar en su madurez”.

Además, dice el entrevistado, esto enciende un foco rojo para alertarnos en la necesidad de educar en el respeto y la capacidad de valorar la vida ajena como algo valioso y que nadie tiene derecho a cercenarla.

“¿Cómo un ser humano puede darse la facultad de apropiarse de otro ser humano. Nadie tiene derecho de esa apropiación patológica. Necesitamos educar para el respeto y la tolerancia, advertir que el otro también tiene sus derechos y nadie puede coartárselos”.

De acuerdo con Limón, hoy día la violencia en el noviazgo es una constante y se tiene que trabajar desde la educación –principalmente- para erradicar patrones de conducta que llevan a la muerte.

“Sí se advierte mucho que hay abuso en los jóvenes porque no hay educación y sí patrones de reproducción de situaciones familiares.

Hemos roto paradigmas de modelos de convivencia en donde los jóvenes ya no tienen el referente de cómo debe ser el trato entre dos personas.

Estamos ante una generación de actitudes de intolerancia en las que simplemente cancelan la existencia de sus adversarios porque la viven de forma diferente”, puntualizó.

De acuerdo con versiones de fuentes al interior de la Fiscalía, el exnovio de Dana Lizeth habría confesado ser el asesino de la estudiante universitaria, localizada muerta en un parque público de la colonia Progresista en Ciudad Juárez, la noche del pasado viernes.