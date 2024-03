Ciudad Juárez.- Ocho expresidentes de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Juárez, ofrecieron una conferencia de prensa para narrar los hechos en los que el actual presidente de la cámara, Rogelio Ramos Guevara, atacó a golpes a Gilberto Cueva, quien preside la comisión de arbitraje, honor y justicia de ese organismo.

Cueva,presenta lesiones en el ojo izquierdo, que de acuerdo a la determinación del oftalmólogo con el que fue canalizado por parte del médico legista de la Fiscalía General del Estado (FGE) le podrían ocasionar posteriormente desprendimiento de retina.

El afectado narró que previo a estos hechos, durante una reunión del consejo de Canaco, se acordó que se redactaría un documento en el que se hace un llamado a los integrantes a dirigirse con imparcialidad en el proceso de elecciones que se realiza en la cámara y se acordó que se entregaría también al presidente.

El miércoles a las 3:30 de la tarde, Cueva junto con Eleno Vilalba, miembro del consejo, acudieron a las oficinas de Canaco a entregar el documento al presidente, pero Cueva se quedó atrás hablando con otra persona y Villalba se adelantó, al momento en que Cueva ingresó, Ramos no le contestó el saludo y le dijo que solo le recibiría el documento a Eleno pero a él no, según narró.

“En eso se levanta y empieza a ofender con palabras altisonantes y me dice que ya me había advertido que me largara, que no me iba a recibir nada, estábamos sentados, cuando menos pensé estaba a un lado mío agrediéndome físicamente, el arquitecto (Villalba), el director de la cámara (Francisco) y un colaborador, Melchor, intervienen cuando empieza toda la trifulca, se acerca personal de la cámara porque eran gritos por parte del presidente bastante exaltado, traté de retirarme pero era tanta su agresividad que se safó de donde lo estaban conteniendo y cuando trato de salir, me trastabillo, después de los puntapiés que ya me había dado, me da un golpe en la cara, empiezo a sangrar abundantemente, lo contienen y el personal de la cámara se acerca a auxiliarme”, continuó.

Dijo que Villalba y otras personas lo llevaron al hospital y posteriormente a Fiscalía.

Los expresidentes José Jaime Hernández, Sergio Solis, Nora Yu, Villalba Salas, Gabriel Cantú, Alejandro Ramirez, Martín Alonso, quienes aseguraron que se manifestaron también por otros ex presidentes que no pudieron asistir, condenaron los hechos y mencionaron que Ramos debe renunciar a la presidencia de manera voluntaria, o que el martes, una vez que haya nuevo presidente, pedirán al consejo que considere también su expulsión como socio.

La denuncia en FGE quedó asentada con el folio 37-20240008123.