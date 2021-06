Cruz Roja, presente en ‘Abrazos, No Muros’

Gabriel Cardona / El Diario de Juárez / Personal médico en el lado mexicano de la frontera

Ciudad Juárez— Con la aplicación de 100 pruebas rápidas de Covid-19, la Cruz Roja Mexicana de Ciudad Juárez hizo posible que más de 200 familias se abrazaran durante el fin de semana a la mitad del río Bravo, durante el evento “Abrazos, No Muros”.

Durante seis horas, 15 psicólogos, ocho paramédicos y más de 15 voluntarios de enfermería y otras áreas de la benemérita institución se encargaron de vigilar la salud física y emocional de quienes llegaron hasta los límites de México con Estados Unidos para ver a sus familiares y fundirse en un abrazo de más de tres minutos, luego de hasta 20 años sin haberse visto.

“Nosotros hemos participado todos los años, para ayudar a las familias, y apoyar a quienes necesitan por ejemplo de una silla de ruedas para bajar el bordo del río y reunirse con sus familiares”, informó Gabriel Reyes, director en esta frontera de la Cruz Roja Mexicana.

Debido a la pandemia por Covid-19, durante 2020 se suspendió el evento “Abrazos, No Muros” o “Hugs Not Walls”, organizado por la Red Fronteriza por los Derechos Humanos y la Alianza Reforma Migratoria para Texas, mientras que en su octava edición, que se llevó a cabo el pasado sábado 19 de junio, todos los participantes que llegaron de lado de Estados Unidos tenían que estar vacunados, en tanto que los que se reunieron del lado mexicano tenían que contar con la vacuna o tener una prueba que constatara que no portaban el virus.

Debido a que no todos los participantes mexicanos se habían realizado una prueba de Covid en los últimos tres días, personal de la Cruz Roja aplicó 100 pruebas serológicas a un integrante de 100 familias.

También contó con una ambulancia y sillas de ruedas, a través de las cuales su personal les ayudó a llegar a las personas hasta la tarima que fue instalada como puente para que las familias se abrazaran, sin tener que pisar el cauce casi seco pero lleno de lodo que se encontraba en el río internacional durante el evento.

“Estamos comprometidos con la comunidad, apoyamos en la aplicación de pruebas Covid-19 para dar certeza a los asistentes. Además, estuvimos en vigilancia para brindar atención médica en caso de ser requerido. Cruz Roja Mexicana tiene como tarea salvaguardar al más vulnerable, tu bienestar es nuestra razón de ser”, escribió la institución en sus redes sociales sobre el evento.

Después de apoyar a los participantes durante seis horas, en las que el termómetro alcanzó los 39 grados centígrados, Fernando García, director ejecutivo de la Red Fronteriza por los Derechos Humanos, hizo pasar a los integrantes de la Cruz Roja Mexicana hasta la tarima en donde se abrazaron cerca de 2 mil personas por más de tres minutos, para agradecerles su participación en el evento.

“Gracias, voluntarios y voluntarias de la Cruz Roja, por estar con nosotros; gracias por ayudarnos en Abrazos, No Muros, muchas gracias”, dijo el activista estadounidense, entre aplausos a quienes portaban chalecos en colores blanco y rojo.

