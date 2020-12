Critican silencio de México sobre desbordes por muro

Carlos Sánchez / El Diario de Juárez / Trabajadores construyen la valla en la frontera con Palomas

Ciudad Juárez— Los “desbordes” en los trabajos de construcción del muro fronterizo, detectados por la sección mexicana de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA), son el segundo suceso ocurrido con la muralla que se levanta en los límites del municipio de Ascensión, Chihuahua, donde en junio pasado fuertes vientos derrumbaron decenas de barrotes hacia lado mexicano.

El hecho quedó registrado a través de un video que se difundió un mes después en redes sociales como si hubiera ocurrido en Río Grande, Texas, a causa del huracán Hanna; sin embargo, de acuerdo con la información oficial de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), se trató de “un sitio de construcción cerca de Deming, Nuevo México”.

De acuerdo con Antonio Rascón, ingeniero principal de la Sección Mexicana de CILA, lo detectado en la actual construcción “son desbordes. El muro queda aproximadamente dos pies (61 centímetros) al norte de la línea divisoria, lo que marca la línea divisoria son los monumentos; el muro está poquito al norte, y no deben pasarse de la línea divisoria, toda la actividad debe quedar en Estados Unidos, y eso es lo que estamos solicitando (…) se han estado pasando y no deberían hacerlo”, informó el pasado 12 de diciembre El Diario de Juárez.

“Qué triste que Estados Unidos haga lo que quiera, ponga su material en terreno de México, pero lo que me sorprende más es el silencio y lo callado de México. Nadie dice nada. No entiendo de qué se trata”, lamentó el sacerdote Francisco Javier Calvillo, director de la Casa del Migrante de Ciudad Juárez.

Para realizar la misa binacional en el río Bravo, la cual este año fue pospuesta debido a la pandemia por Covid-19, la diócesis de Juárez tiene que enviar una carta a la CILA, por lo que dijo que es incomprensible que trabajadores de un país estén del otro lado de la frontera sin que ocurra nada.

“Entiendo que Estados Unidos aproveche, pero yo no entiendo al gobierno de México que no haga nada, ¿o ahí no hay ojos? Yo no entiendo de cosas que han pasado antes y no hubo ninguna acción, no entiendo la postura o la acción de México”, señaló.

La construcción de dicha sección del muro fronterizo fue anunciada, a través de un comunicado de prensa, por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) el 26 de abril de 2019.

El proyecto consta de 74 kilómetros de barreras de acero que serán levantadas en total entre el condado de Doña Ana y el condado de Luna, Nuevo México, en la frontera con los desiertos de Ascensión y Juárez.

De acuerdo con el mismo comunicado, los trabajos se realizarán “en lugar de diseños en mal estado y obsoletos, además de la construcción y mejora de carreteras y la instalación de iluminación”.