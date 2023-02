Critican que sólo 80 has sean protegidas en El Chamizal

Ciudad Juárez.- El Frente en Defensa de El Chamizal reportó su inconformidad debido a que se pretende que solo 80 hectáreas (has) de las 333 que tiene El Chamizal sean área natural protegida, se informó ayer en una reunión.

“El Chamizal son 333 hectáreas, y así tenemos que insistir para que se protejan; no estamos de acuerdo que sólo sean 80 que sean declaradas como área natural protegida, pero eso le va corresponder al Frente del Chamizal, a la ciudadanía juarense para que no se quede en que nos regalan 80 hectáreas que no tuvieron tiempo de impactar o de devastar en nuestro Chamizal”, dijo Leticia Echeverría, integrante del frente.

En la reunión se informó que en un convenio de 1987, cuando la federación le cedió a la administración municipal los terrenos de El Chamizal fue bajo ciertas condiciones, entre ellas que se tenía que tener como un parque público y ecológico para beneficio de las familias juarenses, se informó.

Daniel Delgadillo, vocero del grupo Árboles en Resistencia, mencionó que no tienen ningún problema en que El Chamizal tenga en sus espacios a instituciones, mientras se preste un servicio a la comunidad, pero al ser un área natural que se pretende proteger deberán seguir lineamientos.

Otro de los tópicos que se abordaron en la asamblea fue también los beneficios a particulares que tienen negocios en comodato dentro de esa zona, por lo que el frente está en desacuerdo debido a que en el convenio se señaló que el lugar no se podía privatizar, o cambiar su uso de suelo.

Además, se estableció que se debería conformar un consejo administrativo en el cual estarían miembros de los tres niveles de Gobierno y ciudadanos, que no tendrían la potestad de decidir lo que se haría con El Chamizal, pero estarían vigilantes y se les otorgaría validez para decidir el destino de esa zona, informó la doctora Leticia Echeverría.

Debido a que no se conformó el comité se fueron entregando en comodato algunas secciones de esa zona.

“Todo es ilegal porque nunca se conformó el consejo administrador que tenía que estar enterado y estar de acuerdo para que se llevaran a cabo estas actividades”, dijo Echeverría.

Mencionó que desde la Presidencia municipal se les dijo que ya estando determinada la protección de área natural protegida, por la Semarnat y la Conanp, después se conformaría el consejo para darle certeza jurídica.

“Ésa es la intención, dar certeza jurídica a los comodatos que ya son ilegales, entonces por lo tanto si el consejo se conforma también es ilegal, porque ya estaría tomando decisiones por una superficie que ya está impactada, que ya está privatizada y que ya se entregó, que ya no es público como debía, entonces nosotros también estamos en contra de que se conforme el consejo administrador bajo las condiciones que se están diciendo”, dijo Echeverría.

Agregó que ya se aprobó un reglamento en donde se especifica que las decisiones serán tomadas por parte de la cabeza municipal. (Verónica Domínguez)

