Critican organizaciones la asignación presupuestal

Ciudad Juárez.- Organizaciones de la sociedad civil del Centro Familiar para la Integración y Crecimiento A.C. (CFIC) presentaron los resultados de su Balance Ciudadano de la Administración Municipal, con el que criticaron la asignación presupuestal del gobierno local este año y la violencia policial que, según ellos, ejercen elementos de la Secretaría de Seguridad Publica Municipal (SSPM).

“En cuanto al tema de seguridad pública es continuo recibir reportes por violencia policial. Vienen nuevos protocolos, pero pareciera ser que a los agentes policiacos se les encomienda ejercer la violencia policial, tenemos una sociedad que les aplaude y que no nos ponemos a pensar qué hay detrás de cada acción policial”, señaló María Elena Ramos, directora del programa Compañeros.

“El presupuesto municipal no toma en cuenta a los jóvenes ni a las mujeres. Hay un desequilibrio, nos preocupa desde la sociedad civil que los presupuestos no sean equitativos que no se tomen en cuenta”, dijo, por su parte, Silvia Aguirre Lomelí, directora del centro de integración familiar y crecimiento A.C.

Los activistas criticaron la asignación de presupuestos para este año en diferentes áreas del Gobierno municipal y adelantaron la aplicación de mecanismos de auditorías ciudadanas a programas municipales.

“El año pasado concluyó con 10 por ciento de incremento en homicidios en la ciudad, con mil 163 víctimas de asesinato, lo que representa 10 homicidios diarios. “Somos el primer lugar a nivel nacional como el municipio con más violencia feminicida a pesar de la alerta de género”, destacó Ramos en conferencia de prensa ayer.

Un total de nueve mil 132 millones 82 mil 583 pesos será el presupuesto que ejercerá en 2024 el Gobierno municipal de Juárez en sus dependencias, como el Cuerpo de Regidores, Comunicación Social, Secretaría del Ayuntamiento, Tesorería municipal, Obras Públicas, Jubilados y Pensionados y Salud.