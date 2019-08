Critican al Estado por convenio

Durante su gira de trabajo ayer en la ciudad el director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), Carlos Martínez Velázquez, criticó el convenio entre la dependencia federal y la Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura (Coesvi) que permitía recuperar y vender casas abandonadas y que se mantuvo ‘atorado’ desde el año pasado.

El funcionario comentó que no es suficiente con la recuperación de la vivienda abandonada sino la del entorno en donde se encuentra, “eso es parte de las fallas de Coesvi, cuando planteó ver a la vivienda como una unidad aislada sin tomar en cuenta el entorno. El gobernador es muy bueno para decir ‘porqué no me pasas más casas’ y pues también hay que meterle a otros aspectos, es importante tener conversaciones de manera directa para ver cómo continuamos con este tipo de programas, la idea es recuperar los entornos y no sólo la vivienda como tal”, consideró.

Martínez Velázquez adelantó que durante la actual administración se condicionará a los gobiernos estatales a crear en cuestión de recuperación de vivienda en convenios, que incluyan planes de trabajo en los entornos como pavimentación, construcción de banquetas, parques y equipamiento urbano.

“La exigencia es que tratemos de que cuando se recupere la vivienda no únicamente sea la unidad sino que también se arreglen parques, luminarias y equipamiento; de nada sirve gastar en recuperar una casa si el entorno no esta bien”, señaló.

El funcionario federal asistió al evento “Construyendo futuro de la Coesvi“ junto con el gobernador Javier Corral, en el que entregarán escrituras a habitantes de viviendas recuperadas en Parajes de San José.

“El evento que tendremos con el Gobernador de entrega de escrituras es parte del programa que existía con la recuperación de 498 casas dentro del convenio entre Coesvi e Infonavit: ellos recuperaron la vivienda y ahora entregaran escrituras. La realidad es que esto esta bien pero no es suficiente, el programa como se planteó la administración pasada le faltó, mas allá de la exigencia es quién hace el manejo de activos, cómo armas un buen proyecto de inversión”, señaló Martínez Velázquez.

“Ojalá y haya compromiso para verdaderamente rehabilitar, porque esas casas se rehabilitaron pero los parques y pavimento están descuidados; que le metan ellos también, que tengan el compromiso de entregar escrituras pero que también lo tengan para recuperar el entorno”, comentó.