Critica Loera a sus compañeros de partido por las dobles plazas

El delegado federal en el estado, Juan Carlos Loera de la Rosa, criticó que tres legisladores locales por Morena cobran doble sueldo, el del Congreso del Estado y como docentes de tiempo completo en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ).

“Hay que saber si les alcanza el tiempo, el dinero evidentemente sí les alcanza, pero a ver si les alcanza el tiempo para estar cerca del pueblo como lo indica nuestro presidente López Obrador. Para cumplir con una responsabilidad principal para lo que fueron electos”, señaló el funcionario.

De acuerdo a una investigación de El Diario, los diputados locales Benjamín Carrera Chávez, Gustavo de la Rosa Hickerson y Leticia Ortega Máynez, gozan de una plaza en la universidad y en el servicio público, con sueldos que superan, en conjunto, los 100 mil pesos al mes, cada uno.

“El tema no es el dinero, el tema es el tiempo que se le dedica a una labor esencial para lo cual fueron electos, que es legislar para la gente. Me parece que legalmente, lo pueden hacer, con las excepciones que otorga la ley; no es lo más aceptable, pero ellos sabrán”, agregó.

Loera de la Rosa apuntó incluso que, al inicio de la legislatura, los diputados morenistas se comprometieron a donar la mitad de su sueldo.

Incluso en febrero del 2019 la fracción de Morena presentó en el Congreso del estado una iniciativa de Ley de Austeridad, que reduciría los sueldos de primer nivel en el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, pero se mantuvo detenida en la comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda.

“Algunos diputados como Leticia, ella donaba la mitad de su salario. No sé si ellos están haciendo lo mismo como lo marca el estatuto de Morena para el pueblo”, mencionó el funcionario federal.

De acuerdo con la PNT, Carrera Chávez percibe 93 mil 990 pesos al mes, entre salario mensual bruto, más una compensación y “subvenciones y fondo de ahorro”. Mientras que como docente de tiempo completo en el área 32260 le aparece un salario mensual bruto de 25 mil 669 pesos, aunque se indica que tiene una percepción nominal, quincenal, de 9 mil 426 pesos.

Como diputada, Leticia Ortega Máynez goza de 33 mil 826 pesos mensuales brutos más otra cantidad de 36 mil 976 pesos como subvenciones. Como docente en la UACJ recibe adicionalmente 30 mil 585 pesos brutos cada mes, aunque se señala una percepción nominal, también quincenal, de 9 mil 426 pesos.

El diputado De la Rosa Hickerson tiene ese mismo sueldo como legislador, pero se embolsa 19 mil 35 pesos mensuales como profesor de tiempo completo en la misma casa de estudios, en donde se le marca una percepción nominal de 5 mil 968 pesos.