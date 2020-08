Crecer entre demandas de justicia

Ciudad Juárez— Una fotografía de su primer cumpleaños en los brazos de Lilia Alejandra García Andrade es la imagen que tiene en la mente Jade de su mamá, quien ocho meses después de esa captura fue violentada y asesinada en Ciudad Juárez.

Desde entonces, ha crecido junto a su abuela, Norma Andrade, y su hermano Caleb, entre fiscalías, manifestaciones y exigencias de justicia, lo que la ha llevado al activismo, el cual realiza lejos de esta frontera debido a las amenazas que ha sufrido su familia.

“Crecer en este mundo es amargo, ya que te demuestra que vale más el poder que el pueblo. Es algo deprimente… pero se puede salir adelante”, confesó quien espera que concluya la pandemia para continuar con su trabajo en la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa, fundada por Norma Andrade y Marisela Ortiz tras el asesinato de su madre.

Lilia Alejandra, de 17 años de edad, desapareció el 14 de febrero de 2001, luego de salir de trabajar de una maquiladora. Una semana después, el 21 de febrero, fue encontrada sin vida envuelta en una colcha en un terreno baldío ubicado en las avenida Tecnológico y Ejército Nacional, por lo que su familia se ha dedicado a exigir justicia.

Desde entonces Jade forma parte de los miles de huérfanos que ha dejado la violencia en esta frontera, de la cual tuvo que huir en 2011, y la cual para ella es sinónimo de violencia, pero también le evoca el amor de su madre.

“Casi toda mi infancia yo crecí sabiendo que mi abuela era mi abuela, y que mi mamá estaba en el cielo. Siempre me dijeron que mi mamá estaba en el cielo porque Dios necesitaba un angelito y se la llevó. Y fue bastante difícil descubrir que esa dulce historia no era verdad, que más bien nos la arrebataron”, narró la mujer de 21 años de edad.

Enterarse de que su mamá formaba parte de las víctimas de feminicidio de Juárez “fue un proceso bastante difícil. No es fácil saber que una persona malvada, no puedo decir un monstruo porque no hay forma de definir a esa gente, decidió arrebatármela”, lamentó quien conoció a su mamá en las fotografías que han sido difundidas, como la de su fiesta de 15 años o la que ha llevado plasmada en el pecho por años su abuela para exigir justicia.

Sin embargo, la imagen que atesora en su mente es la de su primer cumpleaños, donde Lilia Alejandra le está dando pastel.

“Es la foto que más recuerdo, que más me gusta. Es uno de los momentos más bonitos”, relató quien desde niña es amante de los disfraces, por lo que decidió estudiar diseño de modas, carrera que actualmente cursa de manera virtual debido a la pandemia por Covid-19.

Jade sabe que en esta frontera han quedado miles de menores huérfanos, cuya cifra ni siquiera ha sido dada a conocer por parte de las autoridades, a quienes les pidió que se aferren a sus sueños.

“Que piensen en lo que sus mamás querían para ellos, todo mundo puede salir adelante. No se dejen vencer”, pidió a los huérfanos de la violencia y de los feminicidios en Ciudad Juárez.

Aquí la violencia de género no ha terminado debido a la impunidad, a la falta de interés, al machismo mexicano e incluso a la corrupción dentro de las instituciones.

“Es bastante molesto saber que –los policías– pueden pero no quieren o que quieren pero no pueden”, aseguró la mujer que durante la pandemia labora desde su casa para una empresa de marketing. En marzo de 2011 se creó el Fondo de Atención a Niños y Niñas Hijos de las Víctimas de la Lucha Contra el Crimen (Fanvi), el cual desde su inicio de operación hasta febrero pasado había beneficiado a más de 5 mil 978 familias en Chihuahua, mil 884 de ellas en Ciudad Juárez, donde el total de los beneficiados sumaba hasta entonces 3 mil 495 personas con apoyos educativos, médicos y asistenciales. Jade aseguró que en su caso ha sido su abuela quien ha costeado el apoyo psicológico que ha recibido.

Apoyada por los abogados Karla Michel Salas y David Peña Rodríguez, del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, Norma llevó el caso de Lilia Alejandra a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la cual actualmente se espera una respuesta.

