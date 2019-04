Crecen ventas por Cuaresma

Conforme se acerca la semana mayor, aumentan las ventas de los productos alimenticios hasta en un 40 por ciento.

Los ingredientes para la capirotada, chacales, lentejas y mariscos son algunos de los alimentos que los clientes compran con dos semanas de anticipación, según comentaron los empleados de algunos establecimientos.

Jesús Moya, encargado de una distribuidora de especias de un mercado de abastos, comentó que las mejores ventas fueron el Miércoles de Ceniza y dos semanas antes de que concluya la Cuaresma, las ventas de ingredientes para la capirotada suben hasta en un 40 por ciento.

Aunque el costo de los precios para preparar la capirotada es caro, las personas es lo que más llevan, después siguen las lentejas, los chacales y el camarón en polvo para hacer las tortitas”, mencionó el encargado del establecimiento.

Moya comentó que a diferencia de otros años, las ventas son menores, pero tradicionalmente las personas no dejan consumir la capirotada, aunque sea uno de los platillos en el que se gastan más dinero.

Josefina Gómez, acude cada año al establecimiento de Moya, de donde lleva el chile colorado y los chacales, además de los ingredientes para la capirotada una semana antes del Viernes Santo.

“Pues nosotros somos seis de familia, por eso tengo que comprar de poquito en poquito para que los días santos tengamos que comer algo diferente y barato”, refirió Moya.

“La capirotada no me la perdonan el miércoles y el Viernes Santo, esa sí aunque me cueste caro la tengo que hacer para los niños”, añadió Gómez.

Por su parte, Reyna Soto, quien vende productos lácteos, dijo que en la última semana de la cuaresma aumentan la comercialización de queso hasta en un 30 por ciento, debido a que hay tianguis en los que las personas venden también comida ya preparada o acuden propietarios de restaurantes que ofrecen como postres la capirotada.

También los camarones y el pescado son productos que prefieren los juarenses para consumir durante la Pascua.

En un negocio dedicado a la venta de esos alimentos, en un mercado de abastos ubicado en la calle Aeronáutica, una semana antes de que concluya la Semana Santa, el local registra más ventas, según dijo la empleada.

“Lo que más se vende es el filete de tilapia y basa, y el camarón mediano también se vende mucho, ya antes del Domingo de Ramos ya empiezan los pedidos o llegan los clientes de este sector”, mencionó la entrevistada.





[email protected]ón.diario.com.mx