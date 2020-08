Crece uso de tinacos por escasez de agua

Omar Morales / El Diario de Juárez / En promedio se instalan 40 cisternas al mes en la ciudad

Ante la baja presión de agua o hasta la falta de suministro de la misma, cada vez más juarenses recurren a otras alternativas como el uso de tinacos o cisternas para garantizar su abastecimiento del vital líquido.

Gilberto Valtierra, técnico que ofrece servicios de instalación de cisternas a través de la página de Facebook “Tinacos de Juárez”, explica que el uso de este tipo de tanques va en aumento, siendo áreas como Valle del Sol y las nuevas zonas residenciales las que más demandan esta alternativa.

“La demanda se da en toda la ciudad, pero en el sector de la Valle del Sol es más recurrente debido a que muchas de las casas tienen problemas de presión de agua, no es que no tengan, sólo que no sube a la planta alta o al techo”, comentó.

De acuerdo con el técnico, la demanda del servicio ha sido tal que en promedio instala alrededor de 40 tinacos al mes en esta frontera, siendo los más comunes aquellos con capacidad de 450, 750 y 1100 litros, respectivamente.

El servicio completo de instalación incluye, la cisterna, base metálica para la misma, material y mano de obra; y puede ir desde los 5 mil 700 hasta los 6 mil 300 pesos, dependiendo del tamaño del tanque, entre otras especificaciones, explica Valtierra.

Mientras que el tinaco más recomendable para esta frontera es el denominado “tricapa”. Dicha cisterna cuenta con una cubierta antibacterias, una capa interna para darle dureza a la cisterna, y una más que protege al tanque de daños exteriores.