Crece llegada de familias centroamericanas a Juárez

David Cruz / El Diario de Juárez / Personas regresadas a México bajo el Título 42 de la Sección 265 del Código de los Estados Unidos

Ciudad Juárez— Familias que fueron sacadas de sus países engañadas por los “coyotes”, quienes les hacen creer que la frontera está abierta para todos, llegan todos los días al Centro de Atención Integral para Migrantes (CAIM), informó Enrique Valenzuela, coordinador del Consejo Estatal de Población (Coespo).

“Estamos viendo un flujo similar al de 2019, pero ahora no son cubanos, son familias (centroamericanas)… Hemos venido detectando un incremento importante en el flujo de migrantes en esta frontera, principalmente de familias. Hay quienes han creído que la puerta se ha abierto de par en par, se ha corrido así la voz”, dijo el funcionario.

Se trata de migrantes que viajan durante semanas, principalmente de Centroamérica, y acompañados por sus hijos menores de edad, pensando que al llegar a Estados Unidos lograrán el asilo político fácilmente; sin embargo, tras ser detenidos por la Patrulla Fronteriza, son expulsados de manera exprés de Estados Unidos a Ciudad Juárez bajo el Título 42 de la Sección 265 del Código de los Estados Unidos, sin la oportunidad de solicitar asilo político.

“Sí hemos detectado un incremento importante en el flujo de personas, particularmente vemos muchas familias que de alguna manera se ven animadas, entusiasmadas” al ver que los extranjeros que fueron retornados entre marzo de 2019 y enero de 2021 bajo el Protocolo de Protección a Migrantes (MPP, por sus siglas en inglés) por el Gobierno de Donald Trump, ya están ingresando a Estados Unidos.

Dijo que los extranjeros llegan entusiasmados a la frontera, con la esperanza de conseguir también el asilo en el vecino país.

“Es muy importante que sepan que no, que no se ha abierto todavía esta puerta, no está abierta todavía esta posibilidad; las personas siguen siendo retornadas bajo el llamado Título 42, que no es cuestión de política migratoria, es cuestión de política sanitaria”, destacó Valenzuela.

El funcionario se dijo preocupado de tener cada vez a más familias, niñas, niños y adolescentes en Ciudad Juárez, lo que desafía las capacidades de las autoridades locales.

Durante el pasado jueves 11 de marzo, El Diario atestiguó la expulsión de decenas de migrantes por el puente internacional Paso del Norte-Santa Fe, algunos de los cuales aseguraron haber cruzado la frontera por Reynosa, Tamaulipas y luego haber sido trasladados en avión a El Paso, para finalmente ser enviados a esta frontera.

Entre dicho grupo se encontraban principalmente padres o madres con niños, quienes al llegar a Juárez se dijeron engañados por los traficantes de personas, además de cansados y desilusionados tras al menos dos semanas de haber salido de sus lugares de origen.