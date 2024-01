Crean un espacio para la escritura

Ciudad Juárez.- Desde hace cinco años, la editorial Anverso Editores se rige bajo el objetivo de crear un espacio en el que las personas interesadas por la escritura puedan hacerlo a través de un plaquett, una publicación de corta extensión, como un poema, cuento, ensayo o crónica.

Este mes de diciembre, anunció dos convocatorias que cerrarán hasta el 15 de enero. La primera se llama Museo Vivo, una colección en la que los interesados podrán enviar propuestas de poesía. La segunda, llamada Lo Real, se pide que manden propuestas de crónica o ensayo de cualquier tema no sólo que resulte interesante para el autor, sino para el lector también.

César Graciano, codirector de la editorial, mencionó que desde el tiempo de fundación de Anverso, sólo han lanzado cuatro convocatorias, permitiendo publicar más de mil ejemplares que se han distribuido por el estado y a nivel nacional.

“Hemos tenido la dicha de que quienes mandan sus escritos con nosotros es la primera vez que lo hacen y se siente bonito ver la emoción cuando ya ven el material en físico. Normalmente por cada selección que hacemos de temas, mandamos a sacar de 50 a 100 ejemplares”, dijo Graciano.

El equipo, conformado por Jazmín Cano, quien es editora y correctora, y Jimena García como diseñadora, creó una editorial independiente en función con un proceso artesanal, pues el plaquett se forma a partir de hojas y grapas.

“Hemos publicado 15 plaquett y en su mayoría han sido personas de Juárez, pero estamos abiertos a cualquier escritor que vive en el estado. Normalmente hacemos ediciones pequeñas con la intención de que quien tenga un ejemplar que resulte un objeto valioso”, mencionó Graciano.

Los requisitos que deben cumplir los escritos es que deben tener una extensión no mayor a 20 cuartillas, estar escritos en español en tipografía Times New Roman a 12 puntos con interlineado de dos puntos y se pueden publicar textos que ya han sido publicados en otras editoriales, siempre y cuando no exista problema con los derechos de la publicación.

La dirección de correo a la que se deberán enviar los manuscritos es editoranverso@gmail.com con la especificación en el asunto de a qué convocatoria estarán participando con fecha límite hasta el 15 de enero.

“Muchas de las personas que publicamos han sido su primera publicación en físico; entonces queremos que los que aún no se han animado sepan que existen estas opciones como la nuestra que publica los textos de manera profesional y que buscamos la originalidad y propuestas frescas que sólo tienen los escritores jóvenes”, añadió. (Nayareli Rivera)