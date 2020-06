Crean red de apoyo binacional

Hérika Martínez Prado / El Diario

Ciudad Juárez— La contingencia de salud causada por el nuevo coronavirus (Covid-19) provocó que un sinnúmero de migrantes de diversos países que fueron retornados de Estados Unidos o que decidieron quedarse a vivir en Ciudad Juárez perdiera primero su trabajo y luego se quedara sin alimentos y vivienda para poder subsistir, por lo que se creó una red de apoyo binacional para ellos.

Representantes de la red, en la que se encuentran las diócesis de Juárez y El Paso, la Casa del Migrante de Ciudad Juárez, Casa Anunciación de El Paso, la organización de abogados Catholic Legal Immigration Network (Clinic), los Padres Columbanos de El Paso, las hermanas de la congregación El Verbo Encarnado y otras agrupaciones paseñas, hicieron un llamado a los migrantes que viven en casas de renta y necesitan alimentos, asesoría legal, apoyo de vivienda o que buscan cómo regresar a sus países.

“Yo creo que un 80 por ciento de la agente, si no es que más, se quedó sin empleo, sin poder pagar rentas, sin comida”, informó Cristina Coronado, integrante de Movilidad Humana Diocesana, la cual ofrece desde hace meses apoyo jurídico a los migrantes en las instalaciones de Catedral.

Ante la pandemia la agrupación cerró sus puertas el 18 de marzo, pero desde una semana antes comenzó el apoyo ante la contingencia de salud y lo que ésta detonó.

“Una semana antes repartimos por primera vez despensas a la gente, más o menos como para asegurar dos semanas –de alimentación–, y que la gente fuera a cuarentena, porque no teníamos conocimiento de cómo se iba a mover la pandemia, pensamos que iba a ser marzo y abril, pero no fue así (…) la gente se quedó sin trabajo y ya no pudo pagar rentas”, narró.

“Al principio nosotros pensábamos que a ellos había que llevarlos a albergues, pero nació la propuesta de pagar rentas, nos dimos cuenta de que los albergues no podían acoger a toda la gente, sobre todo por la cuestión del coronavirus”, agregó la activista sobre los migrantes extranjeros que esperan desde hace hasta un año su proceso de asilo político en Estados Unidos, por lo que se comenzó una red de apoyo para ellos en Juárez y El Paso.

Coronado destacó que además las rentas que están pagando los migrantes en Juárez son muy altas, y muchas veces en hacinamiento.

“Acabamos de sacar de un cuarto chiquito a una familia de Honduras de seis integrantes, dormían en un colchón en el piso y los acabamos de sacar de ahí, están en el ‘hotel filtro’, porque vamos a moverlos a una casa segura, a un refugio”, indicó.

Explicó que se crearon casas de acogida, “son como hogares donde la gente ya no está en albergue por mucho tiempo, sino ya está de manera más privada, y pueden convivir con otras familias. Por ejemplo, tenemos ocho mujeres con sus niños, son 14 personas ahí, la casa es amplia. Y ellas pueden cocinar a su gusto. las”.

En las casas de acogida, las mujeres con sus hijos pueden esperar sus citas ante la Corte de Inmigración de El Paso o si deciden quedarse en México, y ser apoyadas en la transición a una casa de renta. (Hérika Martínez Prado)

Actualmente se está apoyando a 15 familias en las casas de acogida, y se ha apoyado a unas 150 familias con despensas.

De acuerdo con el sacerdote Francisco Javier Calvillo, director de la Casa del Migrante de Ciudad Juárez, se estima que actualmente viven en Juárez unos 5 mil migrantes de diversas nacionales, retornados de Estados Unidos bajo el programa “Quédate en México” o “Permanecer en México”, de los llamados Protocolos de Protección a Migrantes (MPP, por sus siglas en inglés).

“Es increíble que en un cuartito a veces vivan hasta 15 personas o –por ejemplo- a una familia con dos niñas en un cuartito pequeñito le cobren 2 mil pesos por mes de renta”, lamentó el sacerdote quien lamentó las políticas migratorias de México y Estados Unidos. (Hérika Martínez Prado)