Crean líderes a partir de la motivación

Ciudad Juárez.- Alrededor de 18 estudiantes del Instituto México y del Colegio de Bachilleres Plantel 9 y 7 formaron parte del campamento RYLA que llevó a cabo durante el fin de semana el Club Rotario Juárez Campestre A.C.

Durante el campamento, que se llevó a cabo desde el viernes 24 hasta el día de ayer, diferentes expositores hablaron a los jóvenes de 16 años acerca de temas motivacionales y de liderazgo; además, relataron historias de vida, mencionó Silvia Delgado, miembro del club y expositora en el evento.

“Todos los temas van en función de que los jóvenes se creen líderes, crear lideres porque nosotros somos una institución internacional que buscamos dejar esa semilla a los jóvenes líderes comprometidos con la sociedad”, expresó la también abogada.

Miguel Armando Cruz es un estudiante que cursa el cuarto semestre en el Bachilleres número 7, y fue parte de esta experiencia junto con otros alumnos de su edad. Señaló que la exposición que más le interesó fue la que impartió Silvia Delgado, ya que, al igual que ella, busca ser abogado.

“La mejor plática fue con la dama Silvia; el hecho de que nos platicara de su vida me inspiró a mí porque ella es un ejemplo a seguir para mí porque es una excelente abogada; el caso que ha llevado yo dije ‘Dios mío, quiero ser como ella algún día’, es una persona que luchó tanto y se esforzó desde pequeña para hacer lo que ella quería”, dijo el estudiante de 17 años de edad.

Mencionó que supo de dicho campamento gracias a una de sus maestras que le apoyó para que pudiera asistir.

“Desde que llegamos hubo una calidades humanas; me sentí como en familia, desde la primera plática que nos dieron empezó a marcarme mucho y cada plática me está dejando algo y cada platica me está haciendo ser una persona diferente, me está sacando algún peso que traía yo”, explicó el estudiante.

Añadió que es el primer Ryla al que asiste, y aunque en un principio tuvo miedo por sus nulas expectativas, pudo interactuar con otros adolescentes y adultos.

Dicho evento es realizado por los 18 clubes rotario que se encuentran en la localidad, y Club Rotario Juárez Campestre A.C. lo llevó a cabo en las instalaciones de la Casa del Migrante, donde han apoyado en diferentes ocasiones.