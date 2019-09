Crean lazos entre museos de ambos lados de la frontera

La importancia de crear diálogos en una comunidad binacional en la cual se han presentado muros fue ayer un tema destacado en el primer Encuentro Binacional de Museos y Centros Culturales.

“Me da mucho gusto que ante esta situación de golpeo y de violencia que han estado teniendo, hoy me encuentro con una ciudad con menos conflictos, aunque éstos se dan permanentes, sin embargo me encanta estar viendo tanta actividad, ver desarrollar tantas labores y sobre todo encontrar este evento, porque creo que los más importante no es crear muros, sino diálogos y entrelazarnos para trabajos a futuro que traigan una nueva visión de la sociedad”, expuso la museóloga de la Ciudad de México, Paola Araiza.

Como parte de las actividades que se realizan en el primer Encuentro Binacional de Museos y Centros Culturales, representantes de la red de museos de Ciudad Juárez Chihuahua y El Paso participaron ayer en el panel “La importancia de trabajar en red”.

Keith Green, de Border Musseum Association, destacó que es importante que los museos estén conectados, para repensar cuál es la misión de estos espacios, quiénes son las audiencias y se logrará con la colaboración de las instituciones de ambos países.

“Cuando pensamos en Juárez y El Paso, pensemos en una sola comunidad, aunque tenemos una particularidad, porque para las personas de aquí les es muy difícil cruzar para allá (El Paso) y las de allá también tienen ciertas dificultades”.

“Tenemos que seguir colaborando, se ha trabajado por 10 años con el museo de El Paso, pero ha sido muy complicado por la dificultad del lenguaje, la diferencia de la infraestructura, todos esas diferencias que afectan a nuestra comunidad”, destacó Green.

Otras temáticas que abordaron los panelistas fueron la atracción de públicos, los museos como un espacio social y las ciudades fronterizas vistas como una sola comunidad.

En el panel participaron Liliana Fuentes, directora del Museo de la Revolución de la Frontera (Muref), Alejandro Castillo, del Centro Cultural de las Fronteras (CCF) Karen Álamo del Museo Interactivo La Rodadora, así como Martha Cecilia Soto y Demín Acota representando a la red de museos de Chihuahua.

La plática se realizó en el Museo de Arte de Ciudad Juárez a las 10:30 de la mañana. (Verónica Domínguez / El Diario)