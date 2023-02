Crea su arte con una gran sonrisa

Ciudad Juárez.- Fue hace siete años que Lalis de la Cruz aprendió a expresar su arte realizando figuras a base de arcilla, actividad que le ha permitido obtener recursos con los que ha sacado a su hijo adelante, lo cual ha realizado desde el 2002, año en el que llegó a esta ciudad fronteriza con el propósito de obtener mejores oportunidades.

Figuras como la del cantante Freddie Mercury, o personajes como Cantinflas, Germán Valdés ‘Tin Tan’, ‘El Chavo del Ocho’ o Andrés Manuel López Obrador, son parte de las caracterizaciones que más le solicitan sus clientes y que tienen el sello particular de una gran sonrisa y grandes dientes.

“Me dedico a trabajar cien por ciento en esto, de eso vivimos mi hijo y yo. Soy madre soltera y proveedora de la casa; hay altas y bajas, este trabajo es temporal no es todo el tiempo, pero las personas comenzaron a conocer mi trabajo porque comencé a hacer personajes para eventos”, explicó.

Sobre el trabajo de Lalis, Manuel, su hijo, expresó: “mi mamá le pone amor a lo que hace y es muy dedicada a eso, me siento muy orgulloso de lo que ella hace”.

De la Cruz detalló que este trabajo le ha permitido salir adelante junto con su hijo, aunque hay momentos en los que sus ventas han ido a la baja como en el período de la pandemia por Covid-19.

Señaló que realizar estas figuras le ayuda a manejar el estrés, ya que es terapéutico, además es una actividad que la pueden realizar los menores, jóvenes o personas adultas.

La artista explicó que conforme ha obtenido más práctica y experiencia en las artesanías, realizar estas figuras le toma menos tiempo, por ejemplo, personajes como el de Freddie Mercury, que mide aproximadamente 35 centímetros, los realiza en una semana.

El material que utiliza para estas figuras tarda entre tres y cuatro días en secarse, explicó.

“Para hacer la figura de Freddie Mercury me tardé aproximadamente una semana, para los AMLO me llevé dos días porque ya lo hago rápido; antes sí me tardaba hasta un mes haciéndolo y ahorita ya tengo más práctica y es más rápido”, explicó la entrevistada.

Indicó que esta ciudad le ha permitido obtener las oportunidades para incrementar su conocimiento en dicho arte.

Recientemente De la Cruz participó en el evento Chanza Art Bazar, que se realizó en el Centro Cívico S-Mmart y en donde tuvo acercamiento con otros artistas de la localidad y más personas juarenses conocieron sobre su trabajo.

