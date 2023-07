Crea esculturas de pared con materiales reciclados

Ciudad Juárez.- La madera que se encuentra en las recicladoras, las piezas de automóvil y los artículos que considera que pudieran encajar en un cuadro son elementos que utiliza el pintor y modelador Humberto Becerra, de 62 años, para crear esculturas de pared.

‘Beto’, como lo conocen en el gremio artístico, comentó que desde hace un año recolecta materiales para convertirlos en arte y retirar basura de las calles, oficio que también combina elaborando coloridos cuadros.

PUBLICIDAD

“Se le llama escultura de pared, ya teniendo un realce de relieve, aunque vaya colgada en la pared; esto me llamó la atención por la gran cantidad de basura que existe en el planeta”, mencionó el pintor.

Pedazos de lámina, de madera, piezas de juguetes, de chatarra de automóvil y cosas de plástico son algunos materiales que le permiten tener libertad artística para crear las esculturas.

En su acervó de esculturas, Beto contabilizó cincuenta, pero de los cuadros dijo que ya perdió la cuenta.

Rostros, personas de cuerpo completo y personajes de famosos de colores vívidos con estilos de goteo y otras técnicas, así como pequeñas piezas tipo mosaico son algunos de los cuadros que muestra el artista en el Bazar Cultural de Monu cada domingo.

El pintor es originario de la ciudad de Chihuahua, pero llegó a la frontera a unos meses de su nacimiento, en donde inició desde pequeño rayando las paredes de su casa, luego se convirtió en autodidacta y en la adultez tomó clases en el Centro Municipal de las Artes (CMA), contó Becerra.

“Siempre andaba rayando aquí y allá, y mi mamá era la que siempre me compraba pinturas y pinceles, y mi papá me traía tablas o cartones porque se dedicaba a la industria de la madera y ahí era en donde pintaba, pero he sido autodidacta, estudié pero ya cuando tenía bien definido mi carrera”, dijo Becerra.

El artista ha enviado cuadros para exposiciones en Chihuahua, Delicias, Parral, y también participó en una exposición en la Ciudad de México; además, sus obras fueron presentadas en algunas galerías de Tucson, Arizona, mencionó el entrevistado.