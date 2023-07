CPB One aumenta ingresos de migrantes a EU pese a dificultades

Ciudad Juárez.- En medio de los señalamientos de ser una política violatoria de los derechos humanos, de obligar a las personas migrantes a esperar en un país violento como México y de las dificultades que representa tramitar una cita a través de una aplicación móvil, CBP One ha registrado un continuo aumento en el ingreso de solicitantes de asilo a los Estados Unidos, a través de la frontera Juárez-El Paso.

De acuerdo con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), durante los primeros cinco meses del año El Paso recibió a 16 mil 759 migrantes en los puentes internacionales, 841 de los cuales fueron expulsados bajo el argumento de la orden de salud pública llamada Título 42, mientras que 15 mil 918 más fueron liberados en Estados Unidos con una cita ante un juez de inmigración, la mayoría de ellos después de haber ingresado con una cita otorgada por CBP One.

SIN EL TÍTULO 42

Fuera del Título 42, durante enero su Oficina de Campo de El Paso procesó a 2 mil 951 personas, en febrero a 2 mil 734, en marzo la cifra fue de 2 mil 808, en abril de 2 mil 946 y en mayo a 4 mil 479.

Desde el 18 de enero, cuando comenzó el ingreso de migrantes por medio de la aplicación, Estados Unidos ha recibido a más de 101 mil 767 solicitantes de asilo en ocho fronteras, hasta a más de 150 diariamente desde Ciudad Juárez; sin embargo, activistas locales estiman que entre 6 mil y 10 mil personas más permanecen actualmente varadas en Juárez en espera de recibir una cita para cruzar la frontera.

En junio, el Gobierno de Joe Biden ha recibido diariamente a solicitantes de asilo provenientes de países como Venezuela, México, Ecuador, Haití, Chile, Colombia, República Dominicana e incluso Angola, quienes han ingresado a través del puente internacional Paso del Norte. Aunque también ha recibido a grupos menores a través de las listas que los propios migrantes han realizado en los puentes internacionales Paso del Norte, Córdova y Zaragoza.

CBP ONE, ‘UNA RULETA’

El 5 de enero, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) informó que “para facilitar la llegada segura y ordenada de los no ciudadanos” desde el 12 de enero los solicitantes de asilo deben programar su ingreso a los Estados Unidos a través de la aplicación móvil gratuita CBP One, cuyo ingreso comenzó el 18 de enero.

Tras un promedio de 750 citas otorgadas diariamente durante los primeros cuatro meses, ante el fin del Título 42, DHS informó que desde el 10 de mayo otorgaría mil citas cada día, mientras que el 1 de junio la cifra aumentó a mil 250, y de acuerdo con agentes de CBP actualmente se mantienen en pruebas para analizar la capacidad de procesamiento de más personas al día.

Sin embargo, debido a que se trata de “una ruleta”, obtener una cita se convierte en cuestión de suerte, señaló Fabiola, quien después de ocho meses de migrar desde Honduras, seis de los cuales permaneció en Ciudad Juárez, en mayo logró una cita para poder cruzar la frontera de manera regular junto con su esposo.

En cambio, después de haber ingresado de manera irregular a Estados Unidos, de entregarse a la Patrulla Fronteriza del Sector El Paso en sus oficinas y de ser devuelto a México, Jhonaiker comenzó a buscar una cita a través de la aplicación y la logró en menos de una semana.

APLICACIÓN SE ENCUENTRA SATURADA

Debido a la gran demanda por parte de las personas que buscan llegar a los Estados Unidos, la aplicación se encuentra saturada, mientras que el Gobierno estadounidense recordó que antes del uso de la aplicación, cuando las personas cruzaban la frontera según una evaluación de vulnerabilidad individual, lo hacían después de meses de espera.

“Las personas comúnmente esperaron más de tres meses en refugios para ser consideradas bajo el proceso de excepción del Título 42 antes de usar CBP One. La transición del proceso de excepciones a CBP One permite un acceso más abierto y ha brindado beneficios inmediatos al reducir la explotación de las personas vulnerables que buscan una cita en los puntos de entrada”, destacó CBP durante su reporte mensual de febrero de 2023.

En mayo, la aplicación CBP One hizo la transición a un nuevo proceso de programación de asignación de citas diarias “para permitir una mayor flexibilidad y acceso al sistema de programación al hacer que las citas estén disponibles durante 23 horas cada día en lugar de en un horario designado”, informó el Gobierno de Joe Bien, debido a que antes los migrantes tenían apenas unos minutos cada mañana para tratar de lograr una cita.

SEGURA, ORDENADA Y HUMANA

De acuerdo con CBP, del 12 de enero –cuando comenzaron los registros– hasta el 31 de mayo, fueron otorgadas más de 106 mil citas para ingresar a Estados Unidos a través de un puerto de entrada, principalmente a personas haitianas, venezolanas y mexicanas.

“Programar una cita en CBP One proporciona una forma segura, ordenada y un proceso humano para los no ciudadanos que deseen solicitar asilo para acceder a los puertos de entrada en lugar de intentar ingresar a los Estados Unidos de manera irregular. La aplicación CBP One también se utiliza para respaldar los procesos de libertad condicional de USCIS (Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos) para cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos”, señaló CBP en su reporte mensual de mayo.

Sin embargo, organizaciones locales, binacionales e internacionales han señalado la violación al derecho de solicitud de asilo o refugio internacional.

“El uso obligatorio de CBP One condiciona la entrada en el territorio y el acceso al asilo al hecho de apersonarse en un punto de entrada con una cita previa, lo cual sólo es factible para algunas personas”, explicó Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

Dijo que “aunque las innovaciones tecnológicas podrían favorecer el tránsito seguro y unos procesos de tramitación en la frontera más ordenados, no se pueden utilizar programas como CBP One como única vía de entrada en Estados Unidos para solicitar protección internacional”.

‘PROFUNDAMENTE PROBLEMÁTICA’

Señaló también que la lógica de funcionamiento de la aplicación es “profundamente problemática”, ya que se obliga a las personas solicitantes de asilo a instalar la aplicación en su móvil, lo que permite a CBP recabar datos sobre su ubicación enviándoles una señal de rastreo.

Los propios migrantes han denunciado problemas para acceder a la aplicación, los cuales van desde la falta de un celular hasta los errores del sistema, además de que por medio de redes sociales, usuarios buscan aprovecharse de su desesperación y les ofrecen generarles una cita a cambio de montos que van desde los 40 hasta los 500 dólares.

En Ciudad Juárez, organizaciones como Sociedad Hebrea de Ayuda al Inmigrante (HIAS, por sus siglas en inglés), Las Américas y el Comité Internacional de Rescate (IRC), además de personal del Consejo Estatal de Población (Coespo) y de los propios albergues, se han encargado de ayudar a los migrantes en el uso de la aplicación incluso prestándoles sus celulares.

De acuerdo con Dirvin García, coordinador del Centro de Atención Integral para Migrantes (CAIM) del Coespo, diariamente acuden entre 90 y 120 personas en busca de ayuda, la mayoría por asesoramiento sobre el uso de la aplicación.

“Nos damos cuenta de que el 90 por ciento son personas que ya habían llenado algunos de los datos o ya conocen la aplicación, entonces vienen para verificar algunos datos, para incluso borrar los registros anteriores y volver a hacer el registro para que quede sin campos sin contestar o con otras personas”, informó.

LOS OBSTÁCULOS

Entre los principales problemas con los que se encuentran al momento de buscar una cita están el escaneo de su fotografía y la aparición de un error en su ubicación, además de que les pide que se acerquen a la frontera.

El otro 10 por ciento es población que nunca ha utilizado la aplicación, por lo que se les apoya a veces desde la descarga, ya que ante el fin del Título 42 y la extensión del Título 8 los migrantes que ingresen a Estados Unidos de manera irregular pueden ser deportados tras consecuencias legales como la detención, la prohibición de entrar al país durante cinco años y la negación futura del asilo.

De acuerdo con la Matriz de Seguimiento del Desplazamiento (DTM) Desplazamiento de Flujos de Población Migrante, realizada durante abril en Ciudad Juárez por la Organización Internacional Para las Migraciones (OIM), de 408 personas encuestadas, el 71 por ciento dijo haber utilizado CBP One, la mayoría desde esta misma frontera, y una tercera parte de Ciudad de México, Tapachula, Oaxaca, Tuxtla, Aguascalientes, Guanajuato y Morelia.

El 40 por ciento de ellos dijo haber tenido problems para tomarse la fotografía, el 33 por ciento no pudo acceder a la agenda y al 27 por ciento no le permitía agregar a otros miembros de su familia.

EVADEN LAS REGLAS

Sin embargo, los migrantes han encontrado también las maneras de conseguir citas desde ciudades no autorizadas o en grupos aunque no sean familias, sin que actualmente se conozca si tendrán consecuencias cuando acudan ante el juez de Inmigración.

Cristina Coronado, coordinadora del Ministerio para Migrantes de la Sociedad Misionera de San Columbano en Ciudad Juárez y responsable del comedor en Catedral, señaló que la aplicación CBP One viola el derecho de los migrantes a pedir asilo, pero destacó el creciente número de personas que son recibidas diariamente en El Paso.

La activista también ha subrayado la violencia que sufren los migrantes en Ciudad Juárez, mientras permanecen varados en espera de poder ingresar a Estados Unidos, como fraudes, secuestros y la indiferencia del Gobierno federal.