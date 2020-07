Costó puente 4 mdp más de lo previsto

Carlos Sánchez/El Diario de Juárez

Ciudad Juárez— No sólo fue terminada más de cuatro meses después de la fecha originalmente plasmada en el contrato, sino fue hasta 4 millones 620 mil pesos más cara que lo presupuestada en un inicio la construcción del paso superior del bulevar Juan Pablo II y la calle Arizona.

Un segundo convenio modificatorio al contrato 144-OP-0031/19-DC/OBRA indica que la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) amplió 1.1 millones de pesos más, sin IVA, el pago a la contratista Teporaca Constructora que hizo el puente, adicionales a 3.4 millones extras que se reportaron en mayo pasado.

Según el documento, disponible en el Portal de Contrataciones Abiertas, por esa cantidad la constructora hizo trabajos adicionales como la relocalización de cable de fibra óptica y el desmontaje de dos postes troncocónicos de la zona, que no estaban previstos en los proyectos ejecutivos.

De 36 millones 671 mil 974 pesos, el costo total se elevó a 41 millones 292 mil 517 pesos.

Por el retraso de más de cuatro meses, la empresa representada por José Carrasco Gómez fue culpada de la demora por el titular de la SCOP, Gustavo Elizondo, quien la “sancionó” con una veta de más contratos futuros.

“Lamentablemente incurrió en algunos retrasos que hizo que los tiempos no se cumplieran”, dijo en mayo el secretario, agregando que “(Teporaca Constructora) no quedó bien con nosotros y por lo mismo no le estamos dando más obra”.

Los trabajos para la construcción de este puente iniciaron el 1 de julio de 2019. Originalmente, según el convenio, el plazo inicial para concluir venció el 25 de febrero; sin embargo apenas un poco más de un mes después, el 19 de agosto del mismo año, se difirió el plazo de ejecución para el 12 de marzo.

Este se incumplió porque durante la construcción, se detectó que la mínima distancia entre la superficie de rodamiento y la catenaria de los cables entre poste y poste de línea de media tensión de la CFE, ubicada paralelamente al sur de la obra, no cumplía con la distancia mínima conforme la norma oficial.

También se realizaron trabajos extraordinarios de modificación de las líneas de transmisión, como la elaboración de ingenierías de proyecto, así como obra electromecánica y civil, además de la compra de materiales y equipos.

El primer incremento del costo de la obra fue por 3 millones 448 mil 817 pesos autorizado por Elizondo el 11 de mayo pasado, y luego el segundo, por un millón 171 mil 726 pesos unas semanas más tarde.

Finalmente, el lunes 13 de julio pasado, Elizondo informó que la estructura estaba completamente terminada, a falta de que la Junta Municipal de Agua y Saneamiento realice la reforestación del parque lineal que queda a su costado.

