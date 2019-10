Costo del plebiscito, igual a 3 mil luminarias

Ciudad Juárez— Con el monto de 11 millones 940 mil 583.36 pesos que costará realizar el plebiscito en Ciudad Juárez, según lo fijado por el Instituto Estatal Electoral, se podrían adquirir 2 mil 985 luminarias tecnología LED, de acuerdo con lo estimado en cifras oficiales.

El 11 de octubre el Consejo Estatal del IEE dio a conocer el presupuesto necesario para cubrir los gastos de la consulta en Juárez que llega a la cifra antes mencionada y que fue enviado al Congreso del Estado.

El presupuesto se desglosa en servicios personales, 5 millones 639 mil 565.49 pesos; materiales y suministros, un millón 419 mil 700.55 y servicios generales, 4 millones 881 mil 317.32 pesos, según se informó.

Asimismo, el director municipal de Alumbrado Público, Ramón Guillermo Lara Rodríguez, explicó que el costo de cada luminaria LED es de entre 4 mil y 6 mil pesos, según la potencia de la lámpara.

Al elaborar una división entre el costo del plebiscito y el precio mínimo de una lámpara, arroja 2 mil 985 que es la cantidad de luminarias que se podrían adquirir con 11 millones 940 mil 583 pesos.

El precio de cada arbotante, que es la estructura donde se instalan las luminarias, es de entre 4 mil 500 y 5 mil pesos, de modo que con lo que costará el plebiscito se podrían adquirir 2 mil 653, con el monto más bajo.

Los 11 millones 940 mil 583 pesos casi doblan el presupuesto en mantenimiento que la Dirección de Alumbrado Público recibió durante el 2018, cuando se asignaron 6.8 millones de pesos para reparación de la red, de acuerdo con datos periodísticos.

Con ese presupuesto se adquirió material para remediar el alumbrado público, como fotoceldas, cable y luminarias, entre otros, se informó.





'Que pague quien lo propuso'

De acuerdo con la información proporcionada por el IEE, la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado es la que debe cubrir el costo del plebiscito en Ciudad Juárez y en Chihuahua.

“Todo el presupuesto del Instituto Estatal Electoral primero se tiene que aprobar por el Congreso del Estado y la instancia que provee es la Secretaria de Hacienda”, aseguró la vocera del organismo electoral, Oksana Volchanskaya.

A su vez, el alcalde dijo que están en pláticas con la Secretaría de Hacienda estatal para llegar a un acuerdo entre esta instancia, el Municipio, el IEE, el Congreso del Estado y la Auditoría Superior del Estado para cumplir con toda la normatividad, y que el Gobierno local cubra el costo de la consulta.

“El segundo paso es obtener los recursos, que en eso está trabajando también el tesorero, queremos ir avanzando en el tema del convenio, y si vemos que de las economías hay el recurso suficiente para realizar el plebiscito auspiciado por el Municipio”, manifestó.

Dijo que primero debe definirse quién pagará el ejercicio y luego se fijará la fecha.

“La fecha es el último punto, primero es el acuerdo, luego ver que tengamos el recurso y luego acordar la fecha”, agregó.

Estimó que esta misma semana se podría llegar a un convenio entre todas las instancias involucradas, y en la primera semana de noviembre definir la fecha del plebiscito.

Añadió que el ejercicio no podría realizarse de inmediato, porque antes se debe sociabilizar para que participe la mayor cantidad de ciudadanos posible.

“Lo ideal sería que quien lo promovió pusiera el dinero, pero ya han dicho que no, entonces me parece que es muy importante, si ya llegamos hasta esta instancia el retroceder, retractarse, al menos en nosotros no está”, manifestó el alcalde.