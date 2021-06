Cortocircuito causó incendio de tarimera

Ciudad Juárez— La causa del incendio de la tarimera “Maderas y Embalajes Roqueza”, que ocurrió el viernes 11 de junio, fue un cortocircuito, aseguró el titular de la Dirección de Protección Civil, Efrén Matamoros Barraza.

“Fue una falla eléctrica”, mencionó.

Dijo que la tarimera ya no se instalará en el lugar donde operaba, en la calle Reforma 3093 de la colonia homónima.

“El dueño vino a avisarme que él ya no iba a regresar ahí, que va a limpiar todo; está arreglando con los vecinos los daños y que definitivamente él ya no va a poner la tarimera en ese lugar, que va a tratar de buscar un terreno donde no haya viviendas cerca”, comentó Matamoros.

Agregó que por no contar con un velador, la dependencia aplicará una multa, cuyo monto determinará el área jurídica.

El establecimiento tenía licencia de funcionamiento y plan de contingencia, pero el problema fue que no había nadie para vigilarlo.

Matamoros explicó que estos negocios deben tener un vigilante o un encargado de seguridad, porque se requiere de alguien que frente a una situación similar agarre un extinguidor, apague el fuego y de inmediato hable al 911.

Mencionó que el Plan Director de Desarrollo Urbano es el que marca que este tipo de establecimientos se puede ubicar en zonas habitacionales.

Aseguró que las casas aledañas al negocio resultaron con daños menores, pero que no ponen en riesgo su estructura.

El fuego en la tarimera se reportó a las 9:30 de la noche, los bomberos llegaron a las 9:35, y desde esa hora hasta las 6:00 de la mañana del sábado lograron controlarlo.

