Correrá 24 horas en beneficio de los tarahumaras

Ciudad Juárez— Con un solo pensamiento en su mente: el de ayudar a los rarámuris, Jorge Luis Martínez Chávez comenzará a correr hoy por 24 horas alrededor y al interior del Parque Central Poniente.

En el inmueble, indicó en entrevista, colocará desde las 15:00 horas un punto de acopio para quienes se solidaricen con la causa, y den alimentos no perecederos, así como cobijas y chamarras que serán entregados a la comunidad tarahumara de esta frontera. En ese horario, dijo, comenzará a correr.

Martínez Chávez, quien corrió el pasado 10 de agosto 22 millas en solidaridad hacia las víctimas de la masacre ocurrida el día tres del mismo mes en la vecina ciudad de El Paso, instó a sumarse corriendo, trotando o caminando por esta causa de auxilio social que involucra las raíces indígenas.

“He comido bien, he dormido bien, entre comillas por los nervios. Estoy muy motivado porque la gente está respondiendo. De hecho, vengo de El Paso porque la gente que no puede cruzar también quiso apoyar con donaciones, y de la gente de Juárez ya muchos me dicen que sí van a ir”, indicó.

Añadió que se dará por bien servido con una sola persona que se acerque a donar algo para quienes lo requieren, especialmente en esta temporada invernal donde las carencias se hacen latentes.

“Hasta con un solo kilo de frijol que lleguen a donar ya habrá valido la pena. La meta es correr las 24 horas continuas, posiblemente me esté parando cada hora a tomar agua. Espero que en ese tiempo la gente pueda acercarse a donar lo que se pueda, y lo que les nazca. Vamos a dirigir los apoyos a la colonia tarahumara de Juárez, que está ahí por el Camino Real”, precisó el deportista.

Destacó que la mesa de acopio será puesta en la entrada principal del parque, que está a un costado del estacionamiento por el área de la jirafa.

“Le agradezco a las personas de antemano todo el apoyo que me han dado, por los donativos. A la gente les repito que no es necesario que vayan a correr todas esas horas. El simple hecho de animarnos, o de acercarse con un apoyo para los tarahumaras es un aliciente más que suficiente para poder seguir adelante. Es un evento familiar, pueden caminar, trotar o correr”, precisó.