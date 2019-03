Corren para concientizar

Ciudad Juárez— Con 400 corredores se llevó a cabo ayer la primera carrera “Corre con los Trasplantados de Riñón de Ciudad Juárez”, que organizó la asociación Implantación Rosa María para conmemorar el Día Mundial del Riñón.

Cerca de 200 participantes que participaron en la justa deportiva fueron trasplantados y donadores no sólo de la frontera, sino también de Coahuila, Zacatecas y Durango y se unieron para dar un mensaje sobre la importancia de cuidar este órgano y la la cultura de la donación de órganos, explicó Rosa María Ortiz, fundadora de la organización ‘Implantación Rosa María’.

Antes de iniciar la carrera, los trasplantados se reunieron al frente de la caravana de corredores para aplaudir a quienes están en el proceso del cuidado personal para un trasplante de riñón, y también se guardó un minuto de silencio por Mayra Griselda Ceniceros, quien hace dos meses perdió la vida por este padecimiento y antes de su deceso manifestó su interés por asistir.

“Mi hija quería participar en esta carrera, estaba muy ilusionada para participar y pues desafortunadamente no alcanzó a llegar y estamos en representación de ella, así como ella habría querido que toda su familia estuviera con ella, estamos presentes para darle honor”, comentó María Luisa Rodríguez, madre de Mayra.

Al son de la chicharra, y con playeras verdes que representan la donación de órganos, se pusieron en marcha con las dos carreras, una recreativa de tres kilómetros y otra competitiva de 5, en las inmediaciones de El Chamizal.

“El motivo principal es concientizar a todas las personas del cuidado de sus riñones, ya que el día 14 es el día Mundial del Riñón y que entienda la sociedad que podemos hacer todas las actividades con esa oportunidad de vida que nos dan”, dijo Ortiz.

Para transmitir el mensaje de esperanza y agradecimiento, Isabel Muñoz Chacón, directora de la organización, trasplantada hace ocho meses, contó que en su caso fue una infección en vías urinarias el motivo por el que se enteró que padecía daño renal.

Entre la incredulidad y estudios en diversos laboratorios, le comunicaron que requería un nefrólogo, y este a su vez le indicó que sólo tenía un 14 por ciento de funcionalidad renal.

“Yo no me esperaba que me dijeran que necesitaba un trasplante, yo dije, bueno es una insuficiencia renal, es algo con lo que yo puedo vivir pero nunca esperé un trasplante, fue muy fuerte para mí porque dije ¿yo de dónde agarro un riñón? ¿A quién se lo voy a pedir?”, contó.

Luego de estudios para compatibilidad con varios de sus familiares, su hija pudo ser candidata, y narró que abandonó su carrera en gestión empresarial por un año cuando le faltaban dos materias para graduarse, por donar este órgano para ella.

“Representa mucho porque es un gran sacrificio el que hizo mi hija por mí y más que nada por algo dicen que estamos en esta vida y yo creo que una función que tengo que hacer y estoy en eso es concientizar a la gente que hay que cuidarnos, tomar agua, hacer dieta, ejercicio y un examen aunque sea cada dos meses, porque yo nunca presenté síntomas”, expuso Muñoz.

En el ambiente de alegría, gritos como “Corre por tu vida”, “vamos tú puedes” y “los esperamos en la meta”, se escucharon al inicio de la carrera en la que trasplantados se dispusieron a participar con el apoyo y las porras de sus familiares.

Rosa María Ortiz puntualizó que en todo el mundo hay 850 millones de personas con daño renal, según datos de la Fundación Mundial del Riñón; en México hay 12 millones, de acuerdo con el Centro Nacional de Trasplantes, y en Juárez hay entre tres y cinco mil personas con daño renal y cerca de mil 200 trasplantados, según una investigación que realizó esta asociación.





