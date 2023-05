Corren fronterizos a favor de la inclusión

Ciudad Juárez.- La segunda edición de la carrera pedestre “Vamos a ver por Ellos” reunió ayer alrededor de mil 200 personas que corrieron a favor de la inclusión de las personas con discapacidad visual.

En bicicleta, carriolas, sillas de ruedas o simplemente caminado, 400 participantes recorrieron un circuito de 3 kilómetros en la avenida Campos Elíseos en la carrera recreativa, y el resto participó en la de 9 kilómetros.

Para Scarlett Nicohle Ortiz Constantino, de 12 años, la discapacidad visual que padece no fue un impedimento para participar en la carrera: para hacerlo, un familiar la acompañó durante el trayecto de 3 kilómetros hasta llegar a la meta.

“Ya he participado en otras carreras y me parece muy padre porque me activo físicamente, háganlo porque es superdivertido e inclusivo”, expresó Scarlett, quien también se apoyó de un bastón para la carrera.

La edición corresponde a la tercera carrera del Circuito Atlético Pedestre 2023, mencionó Carlos Ibarra, director y fundador del programa Vamos a Ver por Ellos.

“La idea es contribuir a la activación física y a la cultura física de nuestra ciudad, y por supuesto visibilizar el tema de la discapacidad visual, que es muy importante”, dijo Ibarra.

Agregó que este año duplicaron el número de participantes en la carrera inclusiva, y esperan que en la próxima edición también aumenten los corredores.

“Esta organización somos una organización que tiene personas con discapacidad visual, niños, jóvenes y adultos, y la idea de la misión es que la gente aprenda tareas que no aprenden en otro lado, como leer y escribir en Sistema Braille, manejar una computadora y manejar un bastón para desplazarse de un lugar a otro, entre otras cosas”, explicó Ibarra.

Kenia Contreras, de 25 años, quien padece de discapacidad motriz, también se sumó a la carrera recreativa, en la que participó con su silla de ruedas.

“Me parce perfecto que se hagan estas carreras para darles más visibilidad a los tipos de discapacidad, porque a veces piensan que sólo es cuando estás en una silla de ruedas, pero hay otras que no se notan”, expuso Contreras.

Niños, jóvenes, adultos y hasta mascotas salieron a las calles para promover la activación física y en apoyo a la organización Vamos a Ver por Ellos.

A los participantes de circuito de 3 kilómetros se les otorgó una medalla de participación, y algunos corredores recibieron un balón.

David Serna, coordinador de las carreras pedestres en Ciudad Juárez, dijo que para el circuito de 9 kilómetros compitieron siete categorías femenil y varonil, y para la de 3 kilómetros las categorías secundaria y preparatoria.

“Vamos a Ver por Ellos” fue organizada en conjunto con el Instituto Municipal del Deporte y Cultura Física de Juárez (Imdej), y se llevó a cabo a las 8:00 de la mañana.

