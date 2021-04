Corral me mandó golpear y detener: Adriana Fuentes

El Diario / Adriana Fuentes (centro) junto con las otras personas detenidas el pasado lunes

Ciudad Juárez— La candidata priista a la alcaldía, Adriana Fuentes Téllez, señaló ayer que el gobernador Javier Corral fue quien directamente giró instrucciones para que la detuvieran y la golpearan el lunes junto con los manifestantes que se oponen a las obras de la pretroncal en el bulevar Manuel Gómez Morín.

“¿Fueron instrucciones del gobernador de golpearnos de esa manera? Sí”, indicó en una conferencia de prensa que ofreció ayer para anunciar las acciones legales que siguen después del operativo en que fueron detenidas 15 personas, y en la que narró los hechos.

“De hecho él quería que fuéramos consignados sólo por hacer una manifestación pacífica”, agregó.

Fuentes Téllez estuvo acompañada de los comerciantes que encabezaban el plantón en uno de los frentes de obra y que fueron arrestados durante el operativo. Indicaron que los agentes estatales que participaron, los golpearon e incluso hasta les aventaron diésel.

Por tal motivo, advirtió: “esto no se va a quedar así, vamos a interponer las denuncias ante las instancias locales, estatales y federales”.

Dijo que mientras estuvo detenida en las instalaciones de la Comisión Estatal de Seguridad, los mismos agentes de esa corporación le dijeron: “primero, que iban porque yo estaba ahí y, segundo, todavía dijeron vamos de una vez por todos para que esto no se vea tan obvio”.

También los mantuvieron incomunicados, en tanto que nunca se cuidaron las medidas sanitarias para evitar un contagio de Covid-19 en la celda. Además, indicó que también golpearon a sus guardaespaldas. “Mis escoltas fueron agredidos hasta con las cachas, fueron golpeados, se atravesaron por mí y si no es por eso me hubieran pataleado”. Además dijo que los escoltas no son pagados por el Estado sino por su familia.

Luego de la brutalidad policiaca con que fueron arrestados en el operativo mañanero del lunes, y de que el Gobierno del Estado continuó con las obras, señaló que el gobernador ya se va en septiembre y no va a terminarlas.

“Lo que sí quiero dejar muy en claro es que esto no puede seguir”, puntualizó.

