Corral, el político más simulador y más cobarde: Pérez Cuéllar

Ciudad Juárez.— El exgobernador Javier Corral Jurado “es el político más simulador y más cobarde que he conocido”, declaró ayer el alcalde Cruz Pérez Cuéllar al preguntarle sobre la renuncia de Corral al Partido Acción Nacional (PAN).

Anotó que además ha sido el gobernador “más flojo de la historia de Chihuahua”. “Debo de decir algo primero: yo lo critiqué durante todo su gobierno, así que no es de ahora, desde los 100 días que cumplió hasta que se fue”, mencionó al cuestionarlo sobre las declaraciones de Corral al respecto del Cereso 3 y de su renuncia al PAN.

PUBLICIDAD

“De que se lava las manos de lo que no hizo en el Cereso, pues se lava las manos de lo que no hizo en todo el estado, ha sido el gobernador más flojo de la historia de Chihuahua, yo no recuerdo otro gobernador tan flojo, tan indolente, entonces no me extraña que se lave las manos de los del Cereso 3”, dijo ayer en la rueda de prensa semanal del Municipio.

Anotó que en general no hubo gobierno durante el período de Corral. “No gobernó el estado, tuvimos una parálisis de cinco años, afortunadamente fueron nomás cinco años, imagínense si han sido seis”, agregó.

Sobre la renuncia de Corral del PAN, dijo que esa situación lo retrata de cuerpo entero. “Yo me quedé mucho con la frase: ‘no me dejan renunciar’, lo retrata de cuerpo entero, es el político más simulador y más cobarde que he conocido, si tú quieres renunciar a un instituto, pues renuncias, así de sencillo. Ya no diré más porque se nos va la rueda de prensa aquí”, manifestó el alcalde.