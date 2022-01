Corporaciones policiacas están en alerta roja: alcalde

Ciudad Juárez.— Las corporaciones policiacas se mantienen en alerta roja por los hechos violentos que se registraron el jueves pasado, aseguró el presidente municipal, Cruz Pérez Cuéllar.

Dijo que al parecer, los sucesos ocurrieron por la coordinación entre las corporaciones policiacas y una disputa de grupos rivales en el Valle de Juárez, pero todavía no existe algo certero.

“Estamos muy pendientes de lo que está pasando y estaremos redoblando la vigilancia y coordinándonos”, aseguró.

Dijo que dentro de todo lo malo, lo bueno fue que no hubo víctimas; sin embargo, “el mensaje es de una auténtica preocupación”.

“Nosotros mantendremos la alerta roja, estaremos muy, muy, muy pendientes, y mantendremos la coordinación con el Estado y con la Federación, de eso no va a haber marcha atrás, si ésa fuera una de las razones, seguiremos coordinándonos”, declaró ayer en rueda de prensa.

Dijo que una probabilidad es que el problema ocurrió por la disputa del narcomenudeo en Juárez, y prefirió no manejar los nombres de los grupos que están peleando la plaza.

“Estamos revisando todas las hipótesis, no me parecería correcto en este momento dar una hipótesis definitiva, pero sí decirle a los ciudadanos que estamos muy pendientes, que vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo para que esto no se repita y que estaremos atendiendo con muchísima alerta lo que sucedió”, declaró.

Juárez vivió el jueves una nueva jornada violenta, que se suma a los 46 asesinatos cometidos en los primeros 13 días del año.

Los actos perpetrados en un lapso de casi dos horas incluyeron incendios intencionales contra un negocio, una oficina de enlace de la Policía Municipal y al menos 10 vehículos, según el reporte de Protección Civil.