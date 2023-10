Convocan a kermés para apoyar Julieta

Ciudad Juárez.- En las primeras semanas del mes de agosto, Julieta Almodóvar Nájera, de ocho años de edad, comenzó con vómito constante y dolores de cabeza. Su madre, Olivia Corral, de 39 años, comentó que al llevarla con médicos, estos le decían que era una infección en el estómago cuando en realidad se trataba de cáncer en un meduloblastoma, ubicado en el sistema nervioso central.

El 28 de agosto, recuerda Corral, llevó a su hija al Hospital Ángeles, servicio a la que está afiliada por parte de su trabajo, para que le realizarán una tomografía. El resultado arrojó que Julieta tenía un tumor en el cerebelo, el cual le estaba provocando que perdiera la vista y gran parte de movilidad en su cuerpo.

“El cirujano del hospital me dijo que se tenía que operar urgente porque el tumor ya estaba del tamaño de una naranja”, mencionó la madre.

Durante ocho horas, la angustia de Olivia Corral aumentaba conforme avanzaba la operación, pues los doctores le dijeron que el área en el que se encontraba la célula cancerígena resultaba difícil de explorar.

“Al terminar la cirugía, el cirujano me comentó que efectivamente no se pudo extraer todo el tumor, por lo que Julieta aún tenía masa del tamaño de una uva”, dijo la madre consternada.

Julieta era estudiante de tercero de primaria en la escuela Estatal Cuauhtémoc número 2679, pero debido a la debilidad de su cuerpo no ha podido asistir a clases.

La madre, quien tiene otro hijo de 12 años, explicó que ella esta pensionada por parte del Municipio por unas lesiones que sufrió; sin embargo, el dinero que recibe no es suficiente para cubrir gastos en comida, transporte y el pago de la renta de su casa.

Por eso, el próximo 5 de noviembre se realizará una kermés con causa para Julieta, en la que habrá música en vivo, comida y show de payasos en un parque ubicado en la calle Presa de Juchitengo, número 816, de la colonia Morelos I.

“Soy mamá soltera y gracias a Dios los gastos médicos van por cuenta del trabajo que tenía, pero en estos días sí se me ha hecho difícil y más porque me subieron la renta”, añadió.

El evento tiene el objetivo de recabar los fondos suficientes por si los médicos deciden que Julieta se deba atender fuera de la ciudad, pues a finales de septiembre se le detectó otro tumor en la columna.

La respuesta que le dan los doctores, explica la madre, es que el cáncer en meduloblastoma se ha vuelto frecuente en niños y niñas que oscilan entre los 4 a 7 años de edad y que, no necesariamente, tiene que ver con omisión de cuidados, como ella pensaba.

“Una oncóloga me dijo que nadie tiene la culpa de esto, que el cuerpo cuando quiere hablar, habla. Yo no le he querido decir que tiene cáncer, ella piensa que todo es culpa de aquel vómito que empezó. Ahorita estamos viviendo un día a la vez”, dijo con la voz entrecortada.

