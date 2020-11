Convoca iglesia cristiana a semana de reflexión

Cortesía

Ciudad Juárez— A partir de mañana, la iglesia cristiana Salmo 100 iniciará una semana de reflexión, oración y bendición por las familias que han padecido de Covid-19, en el centro de Ciudad Juárez, informó su pastor, Carlos Mayorga.

Además de permanecer en oración en el cruce de la calle 16 de Septiembre y la avenida Juárez, junto a las letras “JRZ”, donde recolectarán alimentos para familias de escasos recursos, el pastor ofreció sus servicios gratuitos de oración y alabanza para enfermos y víctimas del nuevo coronavirus u otras enfermedades.

“En estas ultimas semanas nos hemos dado cuenta que algunas familias, por la situación de Covid, están batallando para conseguir un sacerdote o algún ministro de la palabra que les acompañe al momento que quieren hacer un servicio religioso, por eso ofrecemos el servicio a la comunidad, la oportunidad de poder llevar un mensaje en estos momentos tan difíciles”, comentó Mayorga.

El apoyo que ofrece el grupo de Ángeles Mensajeros de la iglesia Salmo 100 es tanto para los enfermos de Covid u otras enfermedades, como para las familias que han perdido a un ser querido.

En los casos de víctimas del nuevo coronavirus, las funerarias permiten que sean veladas sólo durante un tiempo máximo de cuatro horas, por lo que el grupo cristiano ofrece su apoyo de música y oración.

Informó también que del 18 al 25 de noviembre se llevará a cabo la Semana de Reflexión, Oración y Bendición, por parte de la misma iglesia Salmo 100, en el centro de esta frontera.

“Vamos a iniciar una actividad en la explanada de la Zona Centro, junto a las letras de JRZ, será una semana de clamor, de oración por esta situación de Covid que se ha asentado en el estado de Chihuahua. Será una semana de reflexión, oración y bendición por las familias que han tenido una situación de Covid”, indicó.

Dijo que colocarán un moño blanco grande en las letras y 20 sillas separadas para que las personas puedan hincarse y orar. (Hérika Martínez Prado)

“Vamos a tener música ambiental, no será un evento masivo, sino que queremos que durante toda una semana esté Ciudad Juárez orando por la situación del Covid, creemos que como el mismo gobierno lo ha mencionado, no son días de parranda, no son días de fiestas, son días para la reflexión personal, para mejorar nuestra relación con Dios. Son tiempos de reflexión, oración y bendición. No esperamos masas, con que haya una o dos personas orando nos damos por bien servidos”, destacó.

Desde hace cinco meses la iglesia Salmo 100 se ha encargado de recolectar y repartir despensas a hogares de bajos recursos de Ciudad Juárez, por lo que durante la semana de oración se recolectarán también alimentos.

De acuerdo con el pastor, en promedio se reparten cada fin de semana entre 50 y 150 despensas gratuitas a familias fronterizas, por quienes también se hace una oración.