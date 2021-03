Convoca Adriana Fuentes a formar frente ciudadano vs abusos del Estado

Staff / El Diario de Juárez Staff / El Diario de Juárez

Ciudad Juárez— Construir una alianza ciudadana para frenar los abusos del estado, que no toma en cuenta a la sociedad para realizar obras sin ton ni son, es el llamado que hizo esta mañana la candidata del PRI a la presidencia municipal, Adriana Fuentes Téllez.

En conferencia de prensa, la aspirante a la alcaldía comentó que ha recibido quejas de comerciantes y ciudadanos que han sido afectados por las obras que han sido abiertas en distintos puntos de la ciudad y que llevan retraso y deficiencias marcadas.

Señaló que es criminal que a pocos meses de que concluya la administración estatal se quiera hacer obra que debió iniciar hace tres o cuatro años y lo único que han conseguido son el rechazo generalizado.

Pidió a la ciudadanía unirse, ponerse activos y no permitir que sigan dañando a la ciudad con obras que no se van a terminar porque no hay dinero.