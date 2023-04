Convierten sede de Migración en mural de duelo

Ciudad Juárez.- A dos semanas del incendio que ha cobrado la vida de 40 personas de origen extranjero, el edificio del Instituto Nacional de Migración (INM) ubicado a unos metros de Estados Unidos se ha convertido en un mural de duelo, solidaridad y exigencias.

Mientras que decenas de personas en situación de movilidad acampan desde hace 13 días frente al edificio de la estancia provisional del INM, de la Secretaría de Gobernación, en donde ocurrió el siniestro la noche del lunes 27 de marzo, las demandas de justicia y la campaña gráfica contra la xenofobia en Ciudad Juárez también continúan.

PUBLICIDAD

Autoridades colocaron baños móviles en el exterior del estacionamiento de la Presidencia municipal y personal de Limpia acude regularmente a realizar operativos en coordinación con los migrantes, mientras que agrupaciones religiosas, empresas y otros activistas los han apoyado con alimentos, jugo, pan y leche, así como acompañamiento espiritual.

Migrantes, familiares, amigos, activistas, colectivos y organizaciones colocaron en el exterior del INM un altar en honor a las víctimas mortales, rodeado de veladoras, las banderas de sus países, fotografías e imágenes religiosas. A su alrededor, en la reja que resguarda el edifico ubicado junto al puente internacional Lerdo, han sido colocadas flores, mantas y cartulinas con distintas demandas y mensajes de apoyo a las personas en situación de movilidad.

La mañana del martes 28 de marzo, horas después del incendio ocurrido en el edificio federal, mientras que 67 migrantes varones estaban encerrados y no se les permitió salir para salvar sus vidas, fue colocado el altar con veladoras y flores por integrantes de organizaciones como HIAS, el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (CDHPN), Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez y agrupaciones solidarias como Madres de Fe y el Colectivo de Madres y Familiares por la Verdad y la Justicia.

Familiares y amigos de las víctimas del siniestro han colocado desde entonces las fotografías de sus seres queridos, rosarios, una cruz de madera y las banderas de Venezuela, Honduras, Guatemala, Colombia, Ecuador y El Salvador, de donde eran originarias las personas que murieron; además de la exigencia de “Justicia” sobre el pavimento.

Representantes de agrupaciones como Movimiento contra la Militarización Juárez, Red Okupa Juárez, Feministras Incluyentes, Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social A.C., Colectivo José Revueltas y Cielo Morado han colocado distintas consignas y denuncias a lo largo de la reja metálica, además de haber coordinado la pinta de una manta con los nombres de las 40 víctimas.

“No más políticas inhumanas”, “No creemos en su verdad histórica”, “Los responsables son ustedes”, “Estado Mexicano asesino”, “Aunque nos quieran callar, con su xenofobia no lo lograrán”, “No son migrantes, son personas”, “No más campañas de odio”, “Justicia a estos crímenes”, “No más humillaciones, todos somos seres humanos”, “Buscar refugio es un derecho humano, no un asunto policial” y “Migrar no es un delito, no ser capaz de proteger a quienes están bajo tu resguardo sí”, son parte de las consignas que han sido colocadas sobre el mural de exigencia en cartulinas y mantas.

“Los derechos humanos no necesitan pasaporte”, “Los derechos humanos se mueven con todes”, “El problema no es nuestra nacionalidad, el problema es nuestra clase”, “Migrar no es motivo para ser asesinado”, “Somos hijos de la migración, repudio al genocidio”, “Hay cosas que sólo se pueden ver a través de los ojos que han llorado”, “La migración no es placer, sino una necesidad y un derecho. Ningún humano es ilegal”, forman parte de los mensajes que han sido colocados también para la sociedad fronteriza, a la cual se le recordó además que “Ciudad Juárez es una frontera construida históricamente por migrantes, no seas indiferente”.

Otros mensajes que han sido plasmados en el exterior del INM son de solidaridad para las personas en situación de movilidad como: “Aunque la vida te da mil motivos para renunciar… Dios te da mil y un motivos para seguir adelante”, “Hermanxs migrantes, les abrazamos” y “Todos somos hijos del mismo Dios”.

Reciben ayuda de Ángeles Mensajeros

Entre las familias que acampan sobre las aceras del estacionamiento de la Presidencia municipal y del INM, en casas de campaña o sólo con cobijas, se encuentran oriundas de países como Venezuela, Ecuador y El Salvador, algunas de las cuales comentaron que tenían una semana durmiendo en un parque ubicado en el boulevard Bernardo Norzagaray y la Calle Oro, de donde fueron retirados por los policías municipales, mientras que otros comentaron que tienen pocos días de haber llegado a la ciudad. Y unos más aseguraron que sólo acuden durante el día para solidarizarse con las familias víctimas y por las noches duermen en hoteles o en una iglesia cercana al bordo fronterizo.

El colectivo Ángeles Mensajeros, de la iglesia cristiana Salmo 100, mantiene una escuelita bíblica para los menores, a quienes les lleva alimentos mientras realizan actividades, como las cruces blancas de papel que se encuentran también pegadas a los barrotes del INM, en donde los niños dibujaron cada uno de los integrantes de su familia con crayolas.

El Colectivo Bravas, también conocido como Perras Bravas, realizó ayer el evento “Migrar no es un delito” para construir junto con la comunidad una intervención de arte colectiva en memoria de los 40 migrantes que han muerto y los 27 que sufrieron heridas por quemaduras o intoxicación.

La exigencia “nace del dolor y la frustración por la ineptitud y la falta de protocolos de las instituciones de gobierno”, explicaron sobre la “reclamación de justicia y lucha contra la xenobobia, racismo y prejuicios de la sociedad civil y Gobierno en contra de la comunidad migrante en la frontera”.