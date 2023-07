Convierten haitianos a Juárez en su ruta hacia EU

Ciudad Juárez.- La inseguridad y la falta de oportunidades en Haití han provocado un movimiento migratorio en busca de mejores condiciones de vida, por lo que desde octubre de 2019 más de 23 mil 850 migrantes haitianos han convertido a Ciudad Juárez en su ruta hacia Estados Unidos.

Berlyne y su primo Wilfrantz forman parte del éxodo que regularmente sale de la isla y tarda años en recorrer hasta 11 países para poder cruzar la frontera entre México y Estados Unidos en busca de asilo político.

“Es muy difícil… pero vale la pena”, narró Berlyne, quien después de seis años de haber salido de su país, y haber vivido en República Dominicana y luego en Chile, la mañana del jueves logró llegar a Ciudad Juárez, ya con cita para cruzar la frontera por medio de la aplicación CBP One.

Con su celular en la mano y una mochila en la que cargaba sus documentos personales y su ropa, la haitiana compartió la felicidad de finalmente haber llegado a las puertas de Estados Unidos, luego de haber cruzado sola la selva de Tapón del Darién, en la frontera entre Colombia y Panamá.

“Gracias a Dios ya tenemos la cita… crucé la selva sola, gracias a Dios en el mes de abril no hay lluvia, el río y la montaña es muy difícil; el río lo crucé mano con mano con diez venezolanos, todos los venezolanos me ayudaron, hicimos una cadena para cruzar. Hay mucha gente en la selva, niños, personas que no tienen pies, les falta alguna extremidad”, narró al asegurar que al final todo su esfuerzo valdrá la pena para mejorar su calidad de vida.

El idioma materno de Berlyne es el criollo, pero aprendió el francés en la escuela y el español en Chile, en donde trabajaba en la cafetería de un colegio; mientras que su primo vivía en Brasil en una empresa de construcción.

“En mi país es difícil, primero la inseguridad”, aseguró quien tras cruzar la frontera por el puente internacional Paso del Norte volverá a separarse de Wilfrantz, ya que ella viajará a Chicago con otro primo y él a Indiana.

Descubren comedor en Catedral

La mañana del jueves ambos arribaron a la ciudad a bordo de un camión de pasajeros desde Monterrey. Lo primero que hicieron al llegar fue acudir al puente internacional y pararse frente a las puertas de Estados Unidos; después, ella quiso ir a orar a Dios y a agradecer a la Virgen de la Concepción, por lo que ambos acudieron a la Catedral de Ciudad Juárez, en donde descubrieron que existe un comedor para migrantes, en donde, además de recibir agua y comida, pidieron apoyo para ser trasladados a un refugio mientras llega el día de su cita con las autoridades estadounidenses.

De acuerdo con las estadísticas de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés), mientras que en el año fiscal (AF) 2022 la mayoría de las personas haitianas optaban por los cruces irregulares a través del Sector El Paso, durante el AF-2023 ha sido mayor la cifra de quienes cruzan la frontera con una cita de CBP One.

Durante el AF-2020 (de octubre a septiembre) fueron 12 los haitianos que cruzaron la frontera de manera irregular, principalmente por el río Bravo/grande.

En el AF-2021, la comunidad haitiana comenzó a hacer de Ciudad Juárez su nueva ruta hacia Estados Unidos, por lo que la cifra de ingresos irregulares detectados por la Patrulla Fronteriza del Sector El Paso fue de 4 mil 378 personas, de las cuales mil 192 fueron expulsadas directamente a su país a través de la orden de salud pública llamada Título 42. Ese mismo año fiscal, 50 haitianos fueron procesados por los agentes de CBP en su Oficina de Campo de El Paso.

En el AF-2022 fueron 14 mil 978 quienes cruzaron la frontera de manera irregular, 5 mil 210 de las cuales fueron expulsados bajo el argumento de que representaban un “grave riesgo” para la propagación del Covid-19 entre la población de Estados Unidos.

En el mismo lapso, CBP procesó a través de un puerto oficial a mil 520 isleños, tres de los cuales fueron expulsados bajo el Título 42, y el resto recibidos como una excepción humanitaria a la orden de salud pública.

Y durante los primeros ocho meses del año fiscal 2023 (octubre a mayo), la cantidad de haitianos que han ingresado a Estados Unidos de manera irregular ha disminuido ante el temor a ser deportados a su país, por lo que sólo han sido detectados por la Patrulla Fronteriza 103, dos de los cuales sí fueron deportados; sin embargo, en el mismo lapso 2 mil 809 han sido recibidos por los agentes de CBP en un cruce internacional, dos de los cuales han sido expulsados bajo el Título 42.