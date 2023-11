Convierte sus sueños en ‘máquina del tiempo’

Ciudad Juárez.- Lo que inició con un dibujo en un papel se convirtió en la máquina de sus sueños para Alfredo de la Cruz Hernández, de 8 años, con el proyecto MyMachine Chihuahua, apoyado por el programa Desafío.

Alfredo imaginó a MaCruz, una máquina del tiempo que puede evitar los desastres naturales.

Él fue uno de los cuatro participantes elegidos para que estudiantes universitarios cristalizaran su creación.

“Mi máquina se llama MaCruz y es una máquina del tiempo que la creé básicamente por si sucedía una catástrofe o algo malvado como que no podamos sobrevivir, pero así se puede regresar el tiempo para evitar todo el caos (…) Me gustaría salvar a la humanidad, me está preocupando lo que pasa en el mundo”, expresó.

Alfredo acude a la primaria Solidaridad 2622, y ayer acudió junto con su familia al cierre oficial del programa que se realizó en el Museo Interactivo La Rodadora.

Los alumnos participantes pertenecen a los planteles de la Escuela Primaria República de Venezuela, Escuela Primaria Ford 180 e Instituto Kurowi.

Marco Arenas diseñó a Dino Marker con la finalidad de regresar a los dinosaurios a la vida; Iker Ramos dibujó a Clara, un robot para cuidar a los bebés en casa; y Jaqueline Rebolledo inventó a Robo Max para que haga leyes que protejan a los infantes en caso de que hubiera problemas en el hogar.

Francisco Javier Gómez Herrera, coordinador de proyectos de la Fundación Comunitaria de la Frontera Norte, A.C., dijo que principios de año la Fundación Paso del Norte, A.C. los invitó a implementar el proyecto Desafío en este segundo año. La inversión para el modelo fue de 300 mil pesos.

La implementación del programa duró ocho meses, y fue con la colaboración de instituciones educativas y organizaciones con la finalidad de promover la innovación y promoción de habilidades de la educación STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas) en esta frontera, explicó.

“Es un proyecto que busca motivar e incentivar tanto a los niños como a los jóvenes con estas tecnologías del STEAM sobre algo que pueden realizar y que verán en un futuro; y para los jóvenes que hacen prácticas en las universidades los invita a profesionalizarse y practicar en un mundo real en donde van a aprender todo lo que ven en las ingenierías”, expuso.

El proyecto se realizó con la participación de más de 30 alumnos de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez (UTCJ), el Centro de Entrenamiento de Alta Tecnología (Cenaltec); también con el apoyo de Funax, la Fundación Paso del Norte, A.C., el Centro de Innovación e Integración de Tecnologías Avanzadas, Microsoft y La Rodadora. El modelo fue traído por la Fundación Paso del Norte desde el año pasado, iniciativa que surgió en Bélgica y se ha implementó en 13 países del mundo. En México es la primera ocasión en que lleva a cabo, y fue Juárez la ciudad elegida para que se realizara, dijo Karen Yarza, directora de esa fundación.