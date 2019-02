Convierte su hogar en plaza cívica

Ciudad Juárez- Lo que comenzó como un nombramiento de abanderado de la escolta cuando estaba en la escuela, llevó a Gustavo Alfonso García Miranda a buscar la forma de engrandecer los símbolos patrios, al grado que su hogar es desde el año pasado la plaza cívica “Donde Nace la Patria”, sitio en el que ayer se llevó a cabo una conmemoración por el Día de la Bandera.

Con apoyo del Ejército Mexicano, desde el 6 de septiembre del 2010, en cada celebración patriótica elementos del noveno regimiento acuden a su domicilio, ubicado en la avenida De los Aztecas y Xochimilcas, para llevar a cabo el acto cívico-militar donde se procura la presencia de estudiantes de las escuelas del sector.

“Lo sorprendente es que aquí es una casa particular, pero ya es una plaza cívica, y me han dicho los generales ‘tú eres el primer mexicano donde nosotros vamos a una casa particular a enaltecer el nombre de México a través de los símbolos patrios’, por lo cual me siento orgulloso de ser mexicano, quiero mucho a Chihuahua, quiero mucho a Juárez porque me ha dado todo”, comentó.





Donde nace la patria

García, quien nació en Zacatecas pero se dice juarense por llevar 48 años en la frontera, es desde hace 25 años el director del comité Pro Símbolos Patrios, y todos los días iza su bandera a las 8:00 de la mañana y la arrea a las 6:00 de la tarde para evitar que sufra daños por inclemencias climatológicas.

“En años anteriores los valores estaban perdidos, se está perdiendo mucho valor y máximo es que tenemos al país de enfrente y toda la historia la queremos hacer como ellos; no, nosotros tenemos una verdadera historia, caudillos que nos dieron paz, libertad, democracia, a ellos nosotros nos debemos porque si no conocemos nuestra historia vamos a perdernos”, dijo.

El entrevistado resaltó que decir “viva México” es todos los días y siempre debemos luchar por nuestra ciudad, estado y país para buscar el bien común de esta nación.

Las distintas banderas mexicanas a través de los años fueron expuestas por niños del preescolar Kurowi, que asistieron a estos Honores a la Bandera, y al concluir el acto cívico regalaron cartas y chocolates a los elementos el Ejército como signo de respeto a esta institución mexicana. (Abril Salgado / El Diario)





