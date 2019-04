Controlan incendio en reserva de Jalisco

Jalisco.- Los más de 400 brigadistas forestales y 295 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional evacuaron a los habitantes de un fraccionamiento cercano a la zona del incendio.



Hasta esta mañana el fuego se concentra en la porción sureste del bosque de La Primavera.



Además siete helicópteros sobrevuelan la zona arrojando agua desde las alturas.



"Se realizaron labores de contención dando prioridad a las zonas cercadas a fraccionamientos como Bugambilias, Los Robles, El Cielo y Bosques de Santa Anita", informó el Alcalde de Tlajomulco, Salvador Zamora, a través de Twitter.



La emergencia atmosférica adelantó las vacaciones de algunos estudiantes, sobre todo de educación Media Superior y Superior, que todavía hoy tenían clases, pues ante la cantidad de contaminantes, la Secretaría de Educación Jalisco suspendió las actividades académicas.



"Se suspenden actividades en los planteles universitarios que aún realizan labores y se encuentran cercanos al área del Paraje Los Asaderos", informó la dependencia.

Se pone principal atención a escuelas ubicadas en Santa Anita, El Colli, Ciudad Bugambilias, Santa María Tequepexpan, Guadalupe Inn y Camino al ITESO, agregó.



Debido a que el incendio en el Bosque genera el desplazamiento de animales, la Unidad de Rescate de Fauna Silvestre de Tlajomulco montó un operativo de socialización en los fraccionamientos ubicados en el corredor de López Mateos; hasta el momento no se han detectado especies que hayan buscado refugio en zona habitacional.



Al momento, las autoridades reportan saldo blanco y aseguran que las zonas habitacionales no están en riesgo.



La columna de humo por el incendio, que inició ayer a las 14:38 horas, es visible desde cualquier punto del Área Metropolitana de Guadalajara dispersando la contaminación. Se recomienda no hacer actividades al aire libre, usar cubreboca, mantenerse hidratado y evitar el uso del vehículo.



La calidad del aire en la urbe es regular, siendo Las Pintas la estación con mayor índice de IMECAS, con 103.