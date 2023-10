Contribuyen voluntarios en vivero de El Chamizal

Ciudad Juárez.- En cuatro jornadas de voluntariado en el vivero municipal en El Chamizal se ha logrado reunir a más de mil ciudadanos y en esta última también a soldados que aportaron algunas horas de su sábado por la mañana para contribuir a las mejoras en este espacio que estuvo abandonado en anteriores administraciones municipales.

La cuarta jornada se realizó ayer y asistieron 40 elementos de la Guardia Nacional y unos 20 voluntarios de las tiendas Oxxo, mientras que a las primeras tres acudieron mil ciudadanos, dio a conocer la Dirección de Parques y Jardines.

Eduardo Ledesma fue uno de los que ayer ayudó en el vivero, su labor fue doblar las bolsas de plástico negras en las que se colocan los árboles con tierra, para reusarlas posteriormente.

“Yo estoy aquí por accidente, yo vine por arbolitos y me abordan y me dicen que hay voluntariado el día de hoy y me quedé”, mencionó.

En una de las sombras del vivero, Eduardo doblaba las bolsas negras para guardarlas, “yo estoy doblando las bolsitas y mi recompensa al rato van a ser mis arbolitos”.

Dijo que iba a pedir fresnos porque en el otoño cambian de color, “en la primavera y verano están verdes y en el otoño cambian a los colores ocres y en el invierno se quedan sin hojas”.

“Esto debería ser obligación; nos quejamos del calor, pero nadie hacemos nada por plantar un árbol, por cuidar un árbol, entonces debería ser un poco de sentido común”, manifestó.

En esta ocasión los ciudadanos que acudieron limpiaron charolas de germinación, los soldados retiraron las raíces de árboles secos que se habían cortado anteriormente y recolectaron ramas grandes para triturarlas y hacer composteo, entre otras actividades, dijo la encargada del vivero municipal, Teresita Cavazos.

También hubo reforestación, limpieza del estanque de eucalipto, remoción de hierba seca y trasplante de algunas especies a macetas, preparándolas para su futura reubicación en otras áreas del vivero.

“Esta es una actividad importantísima, tenemos aquí a muchísima gente que deja de lado su sábado para venir y hacer un trabajo que es muy importante para la ciudad; estamos trasplantando plantas de una maceta chica a una maceta grande y remoción de tierra a donde estamos composteando, limpiando y poda de algunos árboles que la requieren”, mencionó el director de Parques y Jardines, Daniel Zamarrón.

Hay mucha gente que habla acerca de que se tiene que hacer algo por las áreas verdes “y esta gente no habla, si no hace”, añadió.