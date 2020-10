Contratará el INE a más de 600 aquí

Tomada de internet

El Instituto Nacional Electoral (INE) emitió su convocatoria nacional para quienes deseen trabajar como supervisor electoral o capacitador asistente electoral en el próximo proceso electivo del 2021.

El empleo es temporal y los sueldos ofrecidos van desde los 10 mil a 12 mil pesos mensuales en el caso de esta frontera.

En Chihuahua el órgano electoral prevé la contratación de alrededor de mil 458 personas, de acuerdo con el último proceso de contracción en 2018, de los cuales 628 podrían ubicarse en los cuatro distritos electorales a los que pertenece Juárez.

El registro de los aspirantes debe hacerse de manera virtual a través del sitio electrónico oficial del INE, una vez ingresado, se deben seguir algunos pasos para completar el registro.

De acuerdo con el órgano electoral los requisitos son: ser ciudadano mexicano, gozar de buena reputación y no haber sido consignado por algún delito, tener como mínimo el nivel de educación media básica, contar con los conocimientos para realizar las funciones del cargo, ser residente en el distrito electoral en el que deba prestar sus servicios, no tener 60 años de edad al día de la jornada electoral, no militar en ningún partido político, no haber participado como representante de partido y presentar la solicitud conforme a la convocatoria emitida.

También deben presentarse algunos documentos como acta de nacimiento, credencial para votar, comprobante de domicilio, comprobante de estudios, CURP, cinco fotografías tamaño infantil, licencia de manejo (preferentemente) y aprobar la evaluación de conocimientos que realizará el instituto.

Módulos permanecerán abiertos

Los cuatro módulos de atención ciudadana del INE en Juárez se mantendrán abiertos y en operación en horarios normales, luego de que el estado entró al color rojo en el semáforo de riesgo Covid-19.

De acuerdo con el área de comunicación social del organismo electoral, no se ha recibido orden de cierre de los módulos desde nivel central y apenas hoy se hizo una consulta para conocer el procedimiento de operación de los centros la próxima semana.

Los módulos de atención del INE reabrieron el pasado 17 de agosto, luego de permanecer cerrados desde el pasado 22 de marzo, en atención a las restricciones de la contingencia sanitaria en el país. La suspensión fue ampliada al menos en dos ocasiones.

La determinación se adoptó para proteger la salud de miles de ciudadanos que diariamente acuden a los módulos a hacer diversos trámites y del personal del instituto que labora en los mismos, indicó el organismo electoral.

En todos los casos, se aplica un protocolo sanitario en el que los ciudadanos sólo podrán ser atendidos a través de citas. Los apartados tienen que solicitarse desde la página electrónica del INE y en Inetel 800-433-2000.