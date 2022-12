Continuarán largas filas en puentes internacionales

Ciudad Juárez.- Las largas filas en los puentes internacionales, tanto para el transporte de carga como para los automovilistas en general, no cesarán debido a que la prioridad actual de la Patrulla Fronteriza es la vigilancia por el cruce de migrantes, dijo Óscar Ibañez, representante de la gobernadora del estado en la Zona Norte, según le explicó Héctor Mancha, director de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) en El Paso.

Indicó que las autoridades de Estados Unidos cambiaron su política la semana pasada, ya que atendían bloques de 100 personas en un centro de detención y procesamiento, y a quienes se iban entregando los iban procesando y determinaban a quiénes mandan a otros lugares de Estados Unidos, a quiénes deportan y quiénes les inician su proceso para ver si los pueden aceptar sin embargo el jefe de la Patrulla Fronteriza planteó varias alternativas a Washington para ver cómo modificar el esquema.

PUBLICIDAD

“Parece que finamente les aceptaron algunas de las alternativas que él planteó y lo que decidieron es recibirlos a todos para retirarlos del bordo y que no estuvieran a la intemperie, eso fue el viernes a las 4:00 de la mañana, básicamente a esa hora desalojaron el bordo, entonces ahora en cuanto llega gente ahí, inmediatamente los cruzan a detención”, mencionó.

Dijo que lo que ocurre ahora es que muchos de los migrantes que inician su proceso son liberados y en El Paso se está generando una saturación de albergues por lo que el alcalde Óscar Lesser declaró emergencia con el objetivo de tener recursos federales para poder abrir albergues y atender mayor cantidad de migrantes.

Sin embargo esta situación a su vez generará que incremente la vigilancia en la frontera y con ello una disminución del personal destinado a las garitas, indicó.

“Lamentablemente no (disminuirá el tiempo de espera en las filas) lo que nos dicen las autoridades de Migración Americana es que están mezclando su personal, ellos distinguen su personal de campo quienes atienden a los migrantes ilegales y quienes atienden las garitas, con los uniformes, ustedes lo han visto: uniformes verdes y uniformes azules, ahora lo que están haciendo es que están dedicando más personal de uniformes azules, que son los que atienden las garitas para hacer el procesamiento de los inmigrantes”, comentó el funcionario.

Explicó que eso ha hecho que se reduzca el número de garitas abiertas y los horarios de atención, lo cual ha generado las largas filas además de la temporada.

“De hecho cuando hablé con el señor Mancha él me decía ‘es el peor momento del año para que nos esté pasando esto pero no tenemos alternativa’, parece que cuando estuvo aquí Mallorca, el secretario la semana pasada, les había autorizado reubicar personal de otras estaciones de la frontera norte para reforzar pero parece que no ha sido suficiente”, añadió.