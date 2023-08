Continuará hasta octubre baja presión del agua: JMAS

Ciudad Juárez.- El problema de la baja presión del agua en diferentes sectores de la ciudad continuará por lo menos hasta el mes de septiembre u octubre cuando empiece a disminuir el uso de aires evaporativos en la ciudad, advirtió la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS).

“Lo que he estado diciendo a la comunidad es que no tenemos agua, esa va a ser la circunstancia que nos va a tocar vivir todos los veranos porque no ha llovido. La única manera en que abastecemos nosotros a los mantos acuíferos es con lluvia y no ha llovido, eso complica muchísimo el abasto de agua; el verano que entra, si tenemos la misma circunstancia va a estar más complicado que en este verano”, mencionó el director ejecutivo de la descentralizada.

Destacó que, a la falta de lluvia, se suma el récord de calor registrado este año, que de acuerdo con lo que ya se había dado a conocer, las temperaturas alcanzaron a las registradas en el verano de 1992.

El 7 de julio, El Diario publicó que la temperatura máxima registrada en la ciudad igualó el récord de 1992 al alcanzar los 42 grados centígrados (107 Fahrenheit). Desde hace 31 años no se tenía una temperatura tan alta en la región para un 7 de julio, de acuerdo con el reporte presentado por el Servicio Meteorológico de Estados Unidos con sede en Santa Teresa.

“No bajan de 40 las tempraturas, y eso complica mucho; estamos tratando, inviertiendo en aras de poder resolver el problema, pero el problema ya no se llama infraestructura, estamos batallando con el líquido, con el agua”, añadió ayer el funcionario.

Daniel Valles, vocero de la JMAS, explicó que la presión normal de agua en cada sector, es de 15 a 20 libras, lo cual se considera bueno y suficiente para que llegue a un segundo piso.

Dijo que, al último reporte de ayer, las colonias que tenían menos de esa cantidad son cinco: la Revolución Mexicana, Rancho Anapra, Álamos de Senecú y Galeana, y otra más.

Las causas en esos lugares son fugas de agua, así como cambio y movimiento de válvulas, refirió.