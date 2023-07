Continúan problemas para cobrar pensión del Bienestar

Ciudad Juárez.- Durante este mes se lleva a cabo la dispersión del cuarto bimestre de varios programas asistenciales, sin embargo, los problemas para el cobro del apoyo se mantienen en algunas sucursales de la banca privada.

Desde los primeros días del mes los beneficiarios, sobre todo de la pensión al adulto mayor, se han quejado de no poder cobrar el subsidio en centrales bancarias fuera del Banco del Bienestar.

Esta situación ha provocado que los dos cajeros de la central bancaria pública se colapsen hasta tres veces al día.

“Hemos recibido quejas de beneficiarios que indican que no les permiten cambiar el recurso en varios bancos. Hemos notificado a las centrales bancarias; es un problema que estamos tratando de corregir”, comentó Elizabeth Guzmán Argueta, coordinadora regional de Programas Sociales del Gobierno federal.

Los primeros reportes se dieron desde el 9 de julio y se han mantenido hasta la fecha en diferentes sucursales bancarias.

En Juárez solamente operan dos cajeros automáticos del Banco del Bienestar, ubicados en las sucursales de Aerojuárez y en la colonia Azteca, además de seis ventanillas.

A partir de esta dispersión, la Secretaría del Bienestar solamente depositará el recurso en cuentas del Banco del Bienestar, luego de que desde enero, realiza operativos de sustitución de cuentas de centrales bancarias privadas a la banca púbica.

El operativo de dispersión del recurso bimestral estará vigente hasta el próximo 17 de julio para beneficiarios que cuentan con una tarjeta de la central bancaria y hasta el 28 de julio para alrededor de 11 mil personas que todavía reciben el apoyo en efectivo, a través de mesa de atención.

En la ciudad todavía alrededor de 5 mil adultos mayores que realizaron el cambio de la tarjeta de un banco particular a la del Banco del Bienestar y no recogieron el plástico antes del 31 de mayo, no podrán cobrar su pensión del bimestre de julio-agosto.

Si no pudieron hacer el cambio, la Delegación del Bienestar habilitará módulos para rezagados, puntos físicos donde las personas podrán solicitar la tarjeta en la que recibirán su apoyo económico.

