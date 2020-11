Continúan operativos de movilidad en calles de la ciudad

Cortesía SSPM Cortesía SSPM

Ciudad Juárez.- La Secretaría de Seguridad Pública Municipal informó los resultados del operativo de movilidad con la finalidad de disminuir el flujo vehicular y con ello el riesgo de posibles contagios por COVID-19.

Se realizaron un total de 823 intervenciones, las cuales consisten en emitir la recomendación a los ciudadanos para no transitar si no se trata de una actividad meramente esencial y/o urgente, además de donar cubrebocas de manera gratuita a los automovilistas que no portaban alguno y gel antibacterial, informó la dependencia.

De igual manera se realizaron cuatro amonestaciones por trasladarse más de dos personas en un vehículo particular y el arresto de cuatro conductores de alto riesgo que se vieron involucrados en un accidente vial.