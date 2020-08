Continúan ligas deportivas en incertidumbre

Ciudad Juárez— Ante el próximo arranque del proyecto del megaparque El Chamizal, algunos representantes de diferentes ligas municipales del deporte pronunciaron su descontento por dichas obras, ya que aseguraron seguir con la incertidumbre del papel que tendrán dentro del nuevo plan.

El pasado 21 de noviembre el gobernador Javier Corral dio a conocer en una entrevista televisada que el proyecto estaba contemplado para convertir El Chamizal en el parque lineal más grande del país, con una inversión de 2 mil 500 millones de pesos.

Corral Jurado detalló que no solamente se remodelaría y rehabilitaría el parque, sino que también se ampliarían los terrenos de dicha área verde de la ciudad.

“Vamos a desarrollar a lo largo de lo que se conoce como Los Hoyos instalaciones deportivas, culturales, paseos, senderos, equipo para activación física, monumentos, grandes áreas verdes, para ampliar el pulmón que significa en Ciudad Juárez el parque”, dijo.

Posteriormente, en una atención a medios de comunicación el pasado 7 de julio del presente año, el mandatario señaló que el Gobierno del Estado contemplaba destinar para este 2020 entre 300 y 500 millones de pesos para arrancar con el proyecto del megaparque El Chamizal.

De acuerdo con información obtenida por Transparencia, se puede precisar que el proyecto contempla campos para futbol, beisbol, softbol, futbol americano, entre otras instalaciones deportivas.

La última reunión con deportistas por parte de la delegación regional de Desarrollo Urbano y Ecología en la Zona Norte se realizó el pasado miércoles, donde algunos manifestaron su inconformidad con el proyecto debido a que consideraron que no cumple con lo que se les había prometido meses atrás.

“Tuvimos una reunión el miércoles donde nos presentaron el proyecto, pero nos mostraron algo completamente distinto a lo que nos habían prometido, las ligas están muy molestas porque no se nos cumplió con lo que se había prometido en un inicio, mientras que en mi caso me dejaron prácticamente fuera, ya que consideraron que los deportes que yo promuevo no aportan nada a la ciudad”, dijo Gustavo Monje, presidente de la liga municipal de motocross.

“El Municipio nos ha defendido, hemos alegado para que el Estado nos reubique y nos construya un parque mejor, pero simplemente no quieren responder. En la reunión virtual que tuvimos puedo decir que los presidentes de ligas se fueron molestos y con muchas dudas”, dijo.

