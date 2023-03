Continúan filas de 2 horas para recibir apoyos federales

Ciudad Juárez.— Las filas de beneficiarios de los programas asistenciales del Gobierno federal de hasta dos horas de espera, continúan, a pesar de la apertura de una nueva sucursal al sur de la ciudad, debido al pago tardío del apoyo.

La entrega del recurso correspondiente al segundo bimestre del año inició desde el 6 de marzo, sin embargo, pensionados de los programas reportan que, a casi dos semanas de haber iniciado el operativo, todavía no ve reflejado el depósito en su cuenta.

Desde el 11 de marzo, Elizabeth Guzmán Argueta, coordinadora regional de los programas del Gobierno federal, explicó que por fallas en el sistema bancario del depósito bimestral del apoyo de varios programas asistenciales federales, más de 90 mil beneficiarios en esta frontera recibirán el recurso con un atraso de por lo menos 10 días. “Ya voy para dos semanas que no me llega el dinero. Van varias veces que me formo y me dicen lo mismo, aquí estoy dos horas y nada que nos resuelven”, comentó uno de los beneficiarios de la pensión al adulto mayor en la fila de la sucursal bancaria ubicada en la calle Ramón Corona, en el Centro de la ciudad.

Ante el atraso en el depósito del recurso, la dependencia recomendó el uso de la aplicación del Banco del Bienestar para consultar el saldo o llamar al número telefónico 800-900-2000.

La dispersión del recurso con tarjeta bancaria de los programas de pensión al adulto mayor, personas con discapacidad e hijos de madres trabajadoras durará hasta el 15 de marzo próximo.

En el caso de los beneficiarios en Juárez existen más de 82 mil personas del programa de pensión al adulto mayor, más de 6 mil adscritas al programa de apoyo a personas con discapacidad y alrededor de 15 mil inscritas en la iniciativa de entrega de recursos a hijos de madres trabajadoras.

El miércoles se amplió la red de sucursales del Banco del Bienestar en esta frontera, con la apertura de la sucursal de calle Pinocelli, atrás del aeropuerto que entró en operaciones con dos ventanillas y un cajero automático.

