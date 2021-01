Continúa Juárez a la cabeza en contagios

David Cruz/El Diario de Juárez / Personas unas con cubrebocas, otras no, en el tianguis de la colonia Fray García de San Francisco

Ciudad Juárez— En las últimas horas Ciudad Juárez sumó 30 nuevos contagios y tres muertes a causa del Covid-19, informó ayer la doctora Leticia Ruiz González, directora de Prevención y Control de Enfermedades de la Secretaria de Salud en Chihuahua.

Con dichas cifras, esta frontera se mantiene como la entidad con más casos confirmados y más víctimas mortales del virus, con un total de 26 mil 771 personas positivas desde el inicio de la pandemia, de las cuales 2 mil 455 muerto.

A nivel estatal, ayer se reportaron 153 nuevos contagios, por lo que ya suman 47 mil 466 los chihuahuenses que han portado el virus, con un total de 4 mil 398 muertes, con 21 víctimas más en las últimas horas.

En la semana 52 de la pandemia, Chihuahua tenía acumulados hasta ayer 500 casos del nuevo coronavirus y 80 defunciones, informó Ruiz González, quien aseguró que se están analizando las cifras antes de un cambio en el color de semáforo epidemiológico.

“Seguimos observando el comportamiento, el Consejo Estatal de Salud aún no se ha reunido, hemos estado observando las cifras diariamente para ver el comportamiento. Sí nos llaman la atención los últimos cuatro días, información que le será entregada al Consejo Estatal de Salud para la toma de decisiones… de cualquier forma seremos más precavidos, si hay un cambio de semáforo hay otras estrategias; se han estado acercando y tratando en grupos específicos medidas preventivas para la posible reapertura económica. Sin embargo, definitivamente no queremos otro octubre, no queremos otro noviembre, por lo tanto habrá mayor cautela en este semáforo amarillo”, detalló.

La doctora también recordó que “la movilidad se incremento importantemente previo al 24 de diciembre, se redujo el 25 puesto que nadie sale, pero volvió a aumentar previo al Año Nuevo”.

Hay más de 2 mil sospechosos

Informó además que 2 mil 496 casos permanecen como sospechosos en el Estado; 30 mil 410 ya se han recuperado, 230 de ellos dados a conocer ayer, y 25 mil 366 se han descartado tras realizarse la prueba Covid.

Hasta ayer había 284 personas hospitalizadas y 53 intubadas en Chihuahua, “eso nos ayuda mucho a soportar el impacto que se pueda venir en los próximos días, recuerden que primero vemos un incremento en el número de contagios y 30 días después seguimos viendo el comportamiento en las hospitalizaciones, y de personas en terapia intensiva. Se van incrementando poco a poco y conforme vayamos rompiendo cadenas de contagio a través de la prevención”, señaló.

La funcionaria llamó a la población a mantener las medidas preventivas, que seguirán siendo las principales armas de defensa para impedir que se propague el virus, como ocurrió durante los meses de octubre y noviembre pasados.

“Todavía no es momento de reunirnos con familiares, y si nos reunimos no debemos quitarnos el cubrebocas”, apuntó.

Agregó que ante cualquier síntoma, es necesario acudir a las clínicas de los distintos entes de gobierno y recomendó registrarse en la aplicación de la Secretaria de Salud, Salud Digital, para recibir servicio médico, atención y asesoría por especialistas.

“Sigamos viviendo esta nueva realidad, con el uso del cubrebocas, guardar la sana distancia y evitar reuniones”, exhortó Ruiz González a los chihuahuenses.