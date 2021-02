Continúa EU con las deportaciones exprés

Archivo / El Diario de Juárez / Sacerdote Francisco Javier Calvillo, director de la Casa del Migrante de Ciudad Juárez

Ciudad Juárez— Con los zapatos y la ropa mojada después de haber cruzado el río Bravo, Estados Unidos está expulsando de manera exprés a los migrantes a las fronteras de Chihuahua, sin importar su nacionalidad y sin la oportunidad de solicitar asilo político; dejándolos en el limbo, bajo un proceso violatorio a su dignidad y a sus derechos humanos, denunció el sacerdote Francisco Javier Calvillo, director de la Casa del Migrante de Ciudad Juárez.

“No tienen cita –ante la Corte de Inmigración–, no tienen nada. Los regresan bajo el Título 42 en horas y es muy peligroso y es muy delicado, porque son familias con niños que quedan en el limbo en medio de la pandemia”, bajo el silencio de las autoridades mexicanas, señaló el religioso.

Durante su campaña a la presidencia, Joe Biden prometió suspender el programa “Quédate en México” de los Protocolos de Protección a Migrantes (MPP, por sus siglas en inglés), a través del cual desde 2019 Estados Unidos obligaba a los extranjeros –no mexicanos– a esperar su proceso de asilo político en México.

El 22 de enero, a dos días de su toma de posesión, suspendió nuevos registros al programa, pero continúo con la expulsión exprés que ordenó Donald Trump desde el 20 de marzo del año pasado bajo el llamado Título 42 de la Ley de Salud de los Estados Unidos.

Esto significa que los migrantes que llegan a los puertos de entrada oficiales para solicitar asilo político siguen siendo rechazados por los agente de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), y si se cruzan la frontera para entregarse a los oficiales de la Patrulla Fronteriza (Border Patrol) son expulsados a México en unas horas, sin la oportunidad de iniciar el proceso de solicitud de asilo político.

Los migrantes están siendo expulsados por Ciudad Juárez, Puerto Palomas de Villa y Ojinaga, “los están echando sin un proceso, a familias completas cuando no son mexicanas y está la pandemia. Es una burla, es una violación a los derechos humanos, es una violación a la dignidad humana. Y las autoridades de Migración mexicanas están muy calladas”, señaló el sacerdote.

El director del albergue católico cuestionó si dejar a los migrantes en el limbo es realmente la estrategia que prometió en su campaña Biden.

“A lo mejor Estados Unidos tiene todo el derecho de hacer lo que quiera. A mí lo que me preocupa es el silencio de las autoridades de los tres niveles de gobierno, ¿por qué no están en los puentes cuando los migrantes solicitan asilo, cuando los regresan a México aunque no sean mexicanos?. Me preocupa ese silencio de las autoridades en México. Es un caos”, denunció Calvillo.

El sacerdote narró que hace unos días llegó a la Casa del Migrante un migrante de Guatemala, a pedir refugio después de cruzar cuatro veces por el desierto, sin una cita ante la Corte de Inmigración, pero finalmente pidió el apoyo para trasladarse a Chihuahua, donde aseguró tener familia.

Han llegado familias con niños “todos empapados, porque se mojaron al cruzar”, otros lastimados de los pies o heridos tras cruzar el muro fronterizo o el desierto, mientras que las autoridades no se percatan de ello porque no los reciben en el puente, lamentó.

Por su parte, los migrantes que ya llevan un proceso de asilo político bajo el MPP, continúan esperando en Juárez a que el gobierno de Biden les informe sobre sus nuevas políticas migratorias, ya que hasta ayer les seguía posponiendo sus audiencias de dos a seis meses.